تصفيات يورو 2024 - إسبانيا وأسكتلندا إلى البطولة.. وفرصة أخرى لرفاق هالاند

تأهل منتخب إسبانيا بشكل رسمي إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 في ألمانيا بعد الفوز على النرويج في الجولة السابعة من التصفيات.

جافي النادي : برشلونة إسبانيا

وفاز منتخب إسبانيا على النرويج بهدف دون رد في الجولة السابعة من التصفيات.

ليصل إلى النقطة 15 في صدارة المجموعة ولا يزال يتبقى له مباراتين، ليتأهل إلى البطولة رفقة منتخب أسكتلندا الذي يحتل المركز الثاني بالرصيد ذاته وبنفس عدد المباريات.

وجاء هدف فوز إسبانيا الوحيد بقدم لاعب برشلونة جافي في الدقيقة 49.

بينما توقف رصيد منتخب النرويج عند النقطة 10 في المركز الثالث ولا يزال يتبقى له مباراة واحدة ضد أسكتلندا في شهر نوفمبر المقبل.

ولا يزال يتبقى أمام منتخب النرويج فرصة للتأهل ضمن 3 منتخبات تتأهل من دوري الأمم الأوروبية.

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