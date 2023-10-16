مران منتخب مصر - ظهور حجازي في ختام الاستعداد لمواجهة الجزائر

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 - 00:10

كتب : FilGoal

مؤتمر روي فيتوريا

اختتم منتخب مصر تدريباته قبل مواجهة الجزائر وديا مساء اليوم الإثنين.

ويواجه الفراعنة الجزائر على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.

وشهد المران تواجد أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة الذي يعاني من إصابة بالرباط الصليبي.

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وبدأ المران بتدريبات بدنية ومن ثم تقسيمة بين اللاعبين.

وتواجد خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة في التدريبات بالإضافة إلى الثنائي عامر حسين وحازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وتغلب منتخب مصر على زامبيا بهدف دون رد في المباراة الودية الماضية التي جمعتهما على استاد هزاع بن زايد.

سجل الهدف الوحيد حمدي فتحي في الدقيقة 94.

وكانت هذه هي المباراة رقم 10 لروي فيتوريا المدير الفني مع منتخب مصر، والفوز التاسع مقابل خسارة ودية وحيدة أمام تونس.

وأصبح حمدي فتحي اللاعب رقم 12 الذي يسجل مع فيتوريا في المنتخب.

مصر الجزائر فيتوريا الإمارات
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