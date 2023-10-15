كرة يد - إصابة دودو في الركبة خلال مواجهة نيم بالدوري الفرنسي
الأحد، 15 أكتوبر 2023 - 23:18
كتب : FilGoal
تعرض أحمد هشام "دودو" لاعب مونبيلييه الفرنسي لكرة اليد للإصابة في الركبة خلال لقاء نيم في الجولة السادسة من الدوري.
وانتهى اللقاء بفوز مونبيلييه بنتيجة 25-23، وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل بنتيجة 10-10.
وبحسب موقع فريق مونبيلييه الفرنسي لكرة اليد فإن دودو سقط في الشوط الثاني بعد تدخل آلان كارمان لاعب الخصم وخرج محمولا على نقالة، وسيتم إجراء فحوصات خلال الأيام المقبلة لتحديد طبيعة الإصابة بدقة.
وسجل دودو في اللقاء 5 أهداف قبل خروجه مصابا.
ونافس دودو على جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي عن شهر سبتمبر الماضي.
دودو سجل 21 هدفا مع مونبيلييه في الدوري خلال سبتمبر، بنسبة نجاح وصلت إلى 67.7%.
ويتصدر مونبيلييه وباريس سان جيرمان ترتيب الدوري الفرنسي لكرة اليد برصيد 12 نقطة من 6 جولات.
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