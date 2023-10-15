المندوه: إلى متى سيظل الزمالك يعاني من الطعون

الأحد، 15 أكتوبر 2023 - 23:12

كتب : FilGoal

حسام المندوه الحسيني عضو لجنة إدارة الزمالك

عبر حسام المندوه المرشح المستبعد من انتخابات الزمالك على منصب أمين الصندوق عن تعجبه من استبعاده من الانتخابات.

وقال المندوه عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "إلى متى الزمالك سيظل يعاني من الطعون، ولا أريد التعليق على أحكام القضاء".

وأضاف "أثق في القضاء المصري ولكني أشعر بالحزن بسبب أفعال البعض تجاه نادي الزمالك".

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وأتم تصريحاته "الكثير من الزملاء يجمعون بين عضوية مجلس النواب وعضوية الجهات الإدارية فلا أعرف لماذا تم استبعادي من الانتخابات".

وقررت محكمة القضاء الإداري استبعاد حسام المندوه المرشح على منصب أمين الصندوق من انتخابات نادي الزمالك.

ورفضت المحكمة باقي الطعون المقدمة ضد باقي أعضاء القائمة الموحدة في انتخابات الزمالك على جميع المقاعد.

وعلم FilGoal.com أن المندوه سيتقدم بطعن سريع سيتم النظر فيه قبل الموعد النهائي للانتخابات.

وعقب استبعاد المندوه سيتبقى فقط كل من عبد المجيد سليم وكريم عادل عبيد وخالد لطيف ومحمد قدري ومحمد الماوي على منصب أمين الصندوق.

وتضم القائمة الموحدة لانتخابات الزمالك كل من:

حسين لبيب على منصب رئيس النادي

هشام نصر على منصب نائب الرئيس

الأعضاء فوق السن كل من:

أحمد سليمان

هاني شكري

هاني برزي

عمرو أدهم

حسين السيد

محمد طارق

الأعضاء تحت السن

رامي نصوحي

أحمد خالد حسانين

نيرة الأحمر

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