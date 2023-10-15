يوسف حسن يعلن نهاية أزمته مع الزمالك

أعلن يوسف حسن لاعب الزمالك نهاية أزمته مع النادي بعد إصابته وغيابه الفترة الماضية عن صفوف الفريق.

يوسف حسن النادي : الزمالك الزمالك

وتعرض يوسف حسن للإصابة في وقت سابق منذ عدة أشهر، وتم تشخيص الإصابة بقرحة في الكاحل تحتاج للتدخل الجراحي بالليزر.

وأشار في وقت سابق على حسابه أنه ينتظر تواصل مسؤولي النادي لإجراء الجراحة حيث طالب بالحصول على مستحقاته المتأخرة من إجل إجراء الجراحة التي تتكلف 150 ألف جنيه.

وكتب اللاعب عبر حسابه على "فيسبوك":

"شكرا نادى الزمالك

شكرا أحمد فؤاد الوطن (المدير المالي)

شكرا إدارة نادى الزمالك على التواصل لاتمام العملية الجراحية

بشكر مرة ثانية إدارة نادي الزمالك".

وانضم يوسف حسن في بداية الموسم الماضي قادما من فريق شباب وادي دجلة.

ويعد حسن من بين لاعبي منتخب مصر للشباب.

وخاض يوسف حسن بقميص الزمالك 4 مباريات بعدد 200 دقيقة.

ومن قبل لعب لصفوف المقاولون العرب 8 مباريات مع الفريق الأول.