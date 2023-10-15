السد يخصص إيرادات بيع تذاكر مباراته في دوري أبطال آسيا لـ دعم فلسطين

أعلن نادي السد القطري تخصيص إيرادات تذاكره في مباراة الفريق ضد الفيصلي الأردني في دوري أبطال آسيا.

وكشف النادي عن دعم حملة فداك فلسطين من خلال الهلال الأحمر القطري.

وجاء بيان السد:

"تبدأ غدا عملية بيع تذاكر المباراة القادمه بين السد والفيصلي الأردني في دوري أبطال آسيا وذلك من خلال المتجر الرسمي بالنادي و المتجر الرسمي في فيلاجيو وقد قررت إدارة النادي تخصيص ريع التذاكر لدعم مشاريع حملة فداكِ فلسطين من خلال الهلال الأحمر القطري".

تبدأ غدا عملية بيع تذاكر المباراة القادمه بين #السد / الفيصلي الأردني في #دوري_ابطال_اسيا وذلك من خلال المتجر الرسمي بالنادي و المتجر الرسمي في فيلاجيو وقد قررت ادارة النادي تخصيص ريع التذاكر لدعم مشاريع حملة #فداكِ_فلسطين 🇵🇸 من خلال الهلال الأحمر القطري .@QRCS pic.twitter.com/6ddjHKJUv3 — 🏆 #77 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) October 15, 2023

ويستعد السد القطري لمواجهة الفيصلي في الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

وتقام المباراة يوم 23 أكتوبر الجاري على ملعب جاسم بن حامد وتتراوح تكلفتها بين 10 و30 ريال قطري.

وحصل السد على نقطة واحدة في أول جولتين ويتواجد في المركز الثالث بالترتيب بعد ناساف الأوزبكي والشارقة الإماراتي.

بينما يتذيل الفيصلي الترتيب بدون رصيد من النقاط.