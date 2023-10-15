السد يخصص إيرادات بيع تذاكر مباراته في دوري أبطال آسيا لـ دعم فلسطين

الأحد، 15 أكتوبر 2023 - 20:54

كتب : FilGoal

نادي السد

أعلن نادي السد القطري تخصيص إيرادات تذاكره في مباراة الفريق ضد الفيصلي الأردني في دوري أبطال آسيا.

وكشف النادي عن دعم حملة فداك فلسطين من خلال الهلال الأحمر القطري.

وجاء بيان السد:

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"تبدأ غدا عملية بيع تذاكر المباراة القادمه بين السد والفيصلي الأردني في دوري أبطال آسيا وذلك من خلال المتجر الرسمي بالنادي و المتجر الرسمي في فيلاجيو وقد قررت إدارة النادي تخصيص ريع التذاكر لدعم مشاريع حملة فداكِ فلسطين من خلال الهلال الأحمر القطري".

ويستعد السد القطري لمواجهة الفيصلي في الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

وتقام المباراة يوم 23 أكتوبر الجاري على ملعب جاسم بن حامد وتتراوح تكلفتها بين 10 و30 ريال قطري.

وحصل السد على نقطة واحدة في أول جولتين ويتواجد في المركز الثالث بالترتيب بعد ناساف الأوزبكي والشارقة الإماراتي.

بينما يتذيل الفيصلي الترتيب بدون رصيد من النقاط.

السد القطري فلسطين دوري أبطال آسيا
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