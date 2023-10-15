Gaming - قبل أيام من إصدارها.. طرح الإعلان التشويقي للعبة سبايدر مان 2

E sports – بطل أوروبا والعالم.. مانشستر سيتي يعلن تعاقده مع تيكز

Gaming - الكشف عن تواجد إضافة أومني مان للعبة مورتال كومبات 1

Gaming – هاري كين وساني ضمن المتنافسين على جائزة لاعب الشهر في الدوري الألماني

gaming - تقرير يكشف ألعاب PS plus المجانية لشهر أكتوبر

gaming - الكشف عن تفاصيل لعبة COD MW III

E-sports - تتويج فريق أنوبيس بلقب رد بلّ بروسيد للعبة ليج أوف ليجيندز

بنزيمة الأعلى ومفاجأة بشأن رونالدو.. الكشف عن تقييم لاعبي الدوري السعودي في EA Sports FC

ضمن أفضل 12 لاعبا في EA Sports FC.. تعرف على طاقات بطاقة صلاح ومبابي وهالاند