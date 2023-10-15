Gaming - قبل أيام من إصدارها.. طرح الإعلان التشويقي للعبة سبايدر مان 2
الأحد، 15 أكتوبر 2023 - 20:45
كتب : FilGoal
نشرت شركة سوني الإعلان التشويقي الجديد للعبتها المنتظرة سبايدر مان 2.
الإعلان الجديد شهد ظهور شخصية "فينوم" أحد الأشرار الرئيسيين لسبايدر مان، كما ظهرت الشخصية الفرعية مايلز موراليس بجوار بجانب بيتر باركر.
اللعبة شهدت أيضا تواجد بعض الأشرار الآخرين مثل رجل الرمل والسحلية.
لعبة سبايدر مان 2 ستتوفر يوم 20 أكتوبر المقبل بشكل حصري لأجهزة PS4 وps5.
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