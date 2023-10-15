التشكيل - هالاند يقود النرويج.. وفاتي في هجوم إسبانيا
الأحد، 15 أكتوبر 2023 - 20:41
كتب : FilGoal
يقود إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي هجوم منتخب بلاده النرويج في مواجهة إسبانيا في تصفيات أمم أوروبا 2024 في ألمانيا.
إيرلينج هالاند
النادي : مانشستر سيتي
ويلعب منتخب النرويج ضد إسبانيا في الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024.
وجاء تشكيل النرويج كالآتي:
المرمى: أورين نيلاند
الدفاع: بيرجر ميلينج – ليو أوستيجارد – كريستوفر آجير – جوليان ريرسون
الوسط: مارتن أوديجارد – سيندير بيرج – فريدريك أورسنيس
الهجوم: ألكساندر سورلوز – إيرلينج هالاند – أولا سولبيكين
بينما جاء تشكيل إسبانيا كالآتي:
المرمى: أوناي سيمون
الدفاع: داني كارفاخال – لو نورماند – إيمريك لابورت – فران جارسيا
الوسط: جافي – رودري – فابيان رويز
الهجوم: أنسو فاتي – ألفارو موراتا – فيران توريس
ويحتل منتخب النرويج المركز الثالث في المجموعة برصيد 10 نقاط من 6 مباريات، ويأتي منتخب إسبانيا في المركز الثاني برصيد 12 نقطة من 5 مباريات.