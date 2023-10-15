التشكيل - هالاند يقود النرويج.. وفاتي في هجوم إسبانيا

الأحد، 15 أكتوبر 2023 - 20:41

كتب : FilGoal

هالاند مع منتخب النرويج

يقود إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي هجوم منتخب بلاده النرويج في مواجهة إسبانيا في تصفيات أمم أوروبا 2024 في ألمانيا.

ويلعب منتخب النرويج ضد إسبانيا في الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

وجاء تشكيل النرويج كالآتي:

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المرمى: أورين نيلاند

الدفاع: بيرجر ميلينج – ليو أوستيجارد – كريستوفر آجير – جوليان ريرسون

الوسط: مارتن أوديجارد – سيندير بيرج – فريدريك أورسنيس

الهجوم: ألكساندر سورلوز – إيرلينج هالاند – أولا سولبيكين

بينما جاء تشكيل إسبانيا كالآتي:

المرمى: أوناي سيمون

الدفاع: داني كارفاخال – لو نورماند – إيمريك لابورت – فران جارسيا

الوسط: جافي – رودري – فابيان رويز

الهجوم: أنسو فاتي – ألفارو موراتا – فيران توريس

ويحتل منتخب النرويج المركز الثالث في المجموعة برصيد 10 نقاط من 6 مباريات، ويأتي منتخب إسبانيا في المركز الثاني برصيد 12 نقطة من 5 مباريات.

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