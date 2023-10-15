إبراهيموفيتش معلقا على أزمة تونالي: أنا أيضا مارست المراهنات وتشبه المخدرات

الأحد، 15 أكتوبر 2023 - 20:40

كتب : FilGoal

إبراهيموفيتش وتونالي

علق زلاتان إبراهيموفيتش أسطورة كرة القدم على الازمة التي يمر بها ساندرو تونالي لاعب نيوكاسل.

وتم التحقيق مع لاعب الوسط الإيطالي من قبل المدعي العام بسبب التورط في إجراء عمليات مراهنات ومقامرة غير قانونية.

وأدى ذلك إلى خروجه من معسكر منتخب إيطاليا في فترة التوقف الدولي الحالية مع زميله نيكولو زانيولو لاعب أستون فيلا.

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وقال إبراهيموفيتش خلال حدث "فيستيفال ديلو سبورت" في ترينتو: "إذا كان يعاني من المقامرة والمراهنات يجب أن يتم مساعدته، لأن ذلك يعد مثل المخدرات".

وأنهى حديثه قائلا: "أنا أيضا مارست عمليات المراهنات والمقامرات في الصالات من قبل، من المؤكد أن الجميع أحرار في فعل ما يريدون بأموالهم، لكن يجب عليك أن تفهم الموقف".

وحسب صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية فإن تونالي بكى ونفّس عن ذلك مع عائلته وقرر التوجه إلى معالج محترف للعلاج من المراهنات.

وتزامل الثنائي في ميلان وتمكن من التتويج ببطولة الدوري الإيطالي في الموسم قبل الماضي.

واعتزل إبراهيموفيتش كرة القدم بنهاية الموسم الماضي بعد المعاناة من التعرض لكثير من الإصابات.

الدوري الإيطالي ميلان إبراهيموفيتش تونالي
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