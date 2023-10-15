تفوق طفيف للأخضر.. تاريخ مواجهات مصر والجزائر

الأحد، 15 أكتوبر 2023 - 20:07

كتب : عبد الرحمن فوزي

هدف عمرو السولية في شباك الجزائر - مصر ضد الجزائر - كأس العرب

يستعد منتخب مصر لمواجهة الجزائر في ثاني ودياته بمعسكر شهر أكتوبر الحالي.

المباراة ستقام على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات

وقبل مباراة الغد يستعرض لكم FilGoal.com تاريخ مواجهات مصر والجزائر السابقة.

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لعب منتخب مصر ضد الجزائر في 29 مباراة سابقة في جميع البطولات والمناسبات على مستوى الفريق الأول.

ويتفوق منتخب الجزائر بشكل طفيف في المواجهات المباشرة مع مصر إذ حقق الفوز في 10 مباريات مقابل 8 لمصر، بينما انتهت 11 مواجهة بالتعادل.

المواجهة الأخيرة بين مصر والجزائر كانت في كأس العرب 2021 بقطر وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق ولعبها كلا الفريقين باللاعبين غير المحترفين في أوروبا.

ولعب منتخب مصر ضد الجزائر في كأس الأمم الإفريقية 5 مرات سابقة فاز فيها الجزائر في 3 مباريات وتعادلا في مباراة وفازت مصر في مباراة.

وفي تصفيات كأس العالم التقيا 7 مرات، حقق خلالها منتخب مصر الفوز 3 مرات وفازت الجزائر في مباراتين وحسم التعادل 3 مباريات.

وسبق ولعب المنتخبان 8 مباريات ودية، ويتفوق فيها منتخب الجزائر في عدد مرات الفوز ب 3 مباريات مقابل 2 لمصر و3تعادلات.

وعلى الرغم من تفوق الجزائر في عدد مرات الفوز إلا أن مصر تتفوق في عدد الأهداف المسجلة برصيد 36 هدفا مقابل 34 للأخضر.

وفي تاريخ مصر سجل 27 لاعبا لمنتخب مصر أهدافا في مرمى الجزائر ولكن لم يسجل هدفين سوى هادي خشبة ومحمود الخطيب.

منتخب مصر الجزائر
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