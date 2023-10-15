ميرور: ليفربول يخطط للمستقبل بعد صلاح بالتعاقد مع ساني

الأحد، 15 أكتوبر 2023 - 19:56

كتب : FilGoal

ليروي ساني

تخطط إدارة ليفربول لمستقبل الفريق بعد حقبة محمد صلاح بالتعاقد مع خليفة له ووقع الاختيار على ليروس ساني لاعب بايرن ميونيخ.

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن إدارة ليفربول تفكر في مستقبل الفريق فيما بعد الجناح المصري خاصة أن نهاية حقبته تبدو أنها تقترب.

وكشفت الصحيفة أن بعد عرض اتحاد جدة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية الضخم للاعب روما السابق فأن الإدارة باتت مقتنعة بقرب نهاية الحقبة.

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ويبلغ صلاح من العمر 31 عاما، بينما ساني 27 سنة، أي أن الفارق بينهما أربعة أعوام.

وكان اتحاد جدة عرض على صلاح عقدا يبلغ قيمته 200 مليون جنيه استرليني ليكون الأعلى أجرا في دوري السعودي متجاوزا كريستيانو رونالدو لاعب النصر.

وشددت الصحيفة أن اتحاد جدة سيعود لصلاح مرة أخرى في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ولذلك تتجه إدارة النادي إلى ساني الجناح الأيمن الألماني الذي يعتبر المعوض رقم واحد لصلاح.

وحسب الصحيفة فإدارة الريدز مستعدة لتحطيم الرقم القياسي في التعاقدات الخاصة بهم لإقناع إدارة النادي البافاري لضم ساني.

ويعتبر فيرجيل فان دايك الصفقة الأغلى في تاريخ ليفربول إذ بلغت 84 مليون يورو في موسم 2017-2018 من ساوثهامبتون.

ولعب جناح شالكة الأسبق في الدوري الإنجليزي من قبل في مانشستر سيتي موسم 2016-2017 حتى انتقل إلى بايرن ميونيخ في موسم 2020-2021 مقابل 49 مليون يورو.

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