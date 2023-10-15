بنزيمة: سكان غزة ضحايا لقصف ظالم لا يستثني النساء والأطفال

الأحد، 15 أكتوبر 2023 - 19:24

كتب : FilGoal

بنزيمة

أعلن كريم بنزيمة لاعب اتحاد جدة السعودي موقفه من الأحداث الأخيرة في قطاع غزة.

وكتب بنزيمة عبر تويتر: "كل صلواتنا من أجل سكان غزة الذين يقعون مرة أخرى ضحايا لهذا القصف الظالم الذي لا يستثني النساء ولا الأطفال".

في إطار متصل هدد كريستيان إستروسي عمدة مدينة نيس الفرنسية، اللاعب الجزائري يوسف عطال بالرحيل من النادي إن لم يعتذر.

وكان عطال قد نشر خلال الأيام الماضية دعم لفلسطين بسبب هجوم قوات الاحتلال على غزة.

كما ظهر عطال رفقة منتخب الجزائر بـ "وشاح فلسطين" تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

ونشبت الأزمة بعد نشر عطال لدعاء لشيخ فلسطيني يدعو فيه بنصرة غزة ضد قوات الاحتلال بوصف "اللهم أرينا في اليهود يوما أسود".

فيما أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم الموافقة على استضافة مباريات منتخب فلسطين ضمن تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وكان جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني قد أعلن سابقا تعليق الأنشطة المحلية لكل مسابقات بسبب ما يعانيه الشعب الفلسطيني.

كريم بنزيمة فلسطين اتحاد جدة الدوري السعودي
نرشح لكم
مدرب موناكو السابق يرفض الشباب السعودي ويتولى تدريب رينجرز ليكيب: واين روني رفض عدة عروض سعودية قبل تدريب برمنجهام فوز مانشيني الأول يتأجل.. كنو يمنح السعودية تعادلا مثيرا مع نيجيريا الأفضل في آسيا 2022 - سالم الدوسري ينافس هداف قطر ونجم أستراليا.. وظهور ميتوما في غياب سون مواعيد مباريات الجمعة 13 أكتوبر - فرنسا ضد هولندا في تصفيات أوروبا.. والسعودية تواجه نيجيريا بنزيمة: حققت كل شيء مع ريال مدريد.. ومكة مكان استثنائي إنتر ميامي: انتقال ميسي للدوري السعودي؟ مجرد شائعات لوكاكو يكشف سبب رفض عرض الهلال.. وكنت سأنفجر مما تعرضت له في الصيف
أخر الأخبار
بنزيمة: سكان غزة ضحايا لقصف ظالم لا يستثني النساء والأطفال 23 دقيقة | السعودية
مؤتمر بلماضي: تمنيت مواجهة منتخب مصر في القاهرة.. وكرة القدم رياضة وليست حربا 27 دقيقة | الوطن العربي
استبعاد حسام المندوه من انتخابات الزمالك 35 دقيقة | الكرة المصرية
مصطفى محمد: مباراة الجزائر قمة عربية.. وهذا هو الأهم للاعب كرة القدم 58 دقيقة | منتخب مصر
منافس مودرن فيوتشر - تقرير: جاريدو يقترب من تدريب اتحاد الجزائر ساعة | الوطن العربي
كريستينسن منزعجا من تألق بيلينجهام: لا أعرف عدد أهدافه ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر فيتوريا: مباراة الجزائر صعبة على المنتخبين.. ونمتلك عناصر جيدة ساعة | منتخب مصر
الجزائر تعلن استضافة مباريات منتخب فلسطين في تصفيات كأس العالم 2026 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور ومدة غيابه 2 خبر في الجول - لاعب أرسنال يوافق على تمثيل مصر 3 لاعب زامبيا لـ في الجول: قدمنا مباراة جيدة.. وهذا أفضل لاعب في منتخب مصر 4 قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 – مصر ضد غانا.. وقمتان ناريتان في البطولة