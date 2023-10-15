بنزيمة: سكان غزة ضحايا لقصف ظالم لا يستثني النساء والأطفال

أعلن كريم بنزيمة لاعب اتحاد جدة السعودي موقفه من الأحداث الأخيرة في قطاع غزة.

وكتب بنزيمة عبر تويتر: "كل صلواتنا من أجل سكان غزة الذين يقعون مرة أخرى ضحايا لهذا القصف الظالم الذي لا يستثني النساء ولا الأطفال".

في إطار متصل هدد كريستيان إستروسي عمدة مدينة نيس الفرنسية، اللاعب الجزائري يوسف عطال بالرحيل من النادي إن لم يعتذر.

وكان عطال قد نشر خلال الأيام الماضية دعم لفلسطين بسبب هجوم قوات الاحتلال على غزة.

كما ظهر عطال رفقة منتخب الجزائر بـ "وشاح فلسطين" تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

ونشبت الأزمة بعد نشر عطال لدعاء لشيخ فلسطيني يدعو فيه بنصرة غزة ضد قوات الاحتلال بوصف "اللهم أرينا في اليهود يوما أسود".

فيما أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم الموافقة على استضافة مباريات منتخب فلسطين ضمن تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وكان جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني قد أعلن سابقا تعليق الأنشطة المحلية لكل مسابقات بسبب ما يعانيه الشعب الفلسطيني.