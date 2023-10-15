مؤتمر بلماضي: تمنيت مواجهة منتخب مصر في القاهرة.. وكرة القدم رياضة وليست حربا

شدد جمال بلماضي المدير الفني لـ منتخب الجزائر أنه كان يحلم بمواجهة منتخب مصر وطالب من قبل خوض المباراة في القاهرة.

ويلعب الفراعنة مع الخضر الودية الأخيرة في فترة التوقف الدولي على ملعب هزاع بن زايد.

وقال جمال بلماضي في المؤتمر الصحفي: "خضنا مباريات ودية عديدة ضد منتخبات إفريقية وكنت أتمنى مواجهة منتخب مصر وكان هذا حلمي لهذه المرحلة، وتمنيت خوض اللقاء في القاهرة وطلبت من الاتحاد الجزائري سابقا مواجهة مصر ولعديد الأسباب لم تُقم المباراة".

وأكمل "منتخب مصر الأكثر تتويجا بلقب كأس أمم إفريقيا، ودائما منتخب مصر قوي ومتماسك حتى لو مر بفترات ضعف كما يحدث لبعض الفرق، ويبقي منتخب مصر من ضمن الأفضل".

وتابع "أخفقوا في الوصول لكأس العالم وخسروا نهائي أمم إفريقيا بضربات الترجيح ضد السنغال، وهذا يعني أنهم أقوياء وكأي فريق في العالم هناك لحظات من الاهتزاز، خسروا من تونس وديا لكنها مباراة ودية".

وشدد "منتخب مصر يضم لاعبين بجودة عالية ومعتادون على هذا النوعية من المباريات والضغط، ولهم جمهور كبير في الوطن العربي ومتحمس لخوض المباراة".

وعن المباراة أجاب قائلا: "المباراة سيسودها الروح الرياضية وأعلم تاريخ المنتخبين، ومباراة أم دُرمان في تصفيات كأس العالم 2010 مر عليها زمن، كرة القدم رياضة وليست حربا وهذه المباراة تعد كلاسيكو شمال إفريقيا".

وأتم "بالتأكيد هناك حماس في الملعب والجميع لديه روح قتالية وإن شاء الله لن تحدث مشكلة، الكل يحب أن يحقق الفوز وستنتهي المباراة على ما يرام".

وذكر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم أن الطاقم الإماراتي بقيادة يحيى الملا سيقود المباراة.

ويعاونه كل من محمد أحمد يوسف وحسن المهري كمساعدين، وأحمد عيسى درويش كحكم رابع.

ويقود تقنية حكم الفيديو المساعد كل من محمد عبيد خادم وجاسم عبد الله.

وفاز منتخب مصر على زامبيا بهدف دون رد سجله حمدي فتحي يوم الخميس.

فيما اكتسح المنتخب الجزائري ضيفه منتخب كاب فيردي بنتيجة 5-1 وديا في قسنطينة يوم الخميس.

وسبق والتقى منتخب مصر بالجزائر 25 مرة فاز الفراعنة 7 مرات مقابل 9 انتصارات لمحاربي الصحراء.

فيما سيطر التعادل على المواجهة 9 مرات.

وكانت آخر مباراة جمعت بين المنتخبين في كأس العرب التي أقيمت في ديسمبر 2021 وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله آنذاك.