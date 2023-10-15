ريبوبليكا: بونوتشي يواجه خطر الإيقاف بسبب التستر على مراهنات فاجيولي

الأحد، 15 أكتوبر 2023 - 19:56

كتب : FilGoal

بونوتشي وفاجيولي

يواجه ليوناردو بونوتشي لاعب يونيون برلين خطر الإيقاف من ممارسة كرة القدم بسبب التستر على عمليات مراهنات تخص نيكولو فاجيولي لاعب يوفنتوس.

وتزامل الثنائي الموسم الماضي في يوفنتوس، قبل رحيل المدافع الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلى يونيون برلين.

وكشفت صحيفة "ريبوبليكا" الإيطالية أن المدافع الإيطالي كان على علم بعمليات المراهانات والمقامرة التي كان يجريها لاعب الوسط الإيطالي الموسم الماضي.

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وأوضحت الصحيفة ذاتها أن المدعي العام أمر بالتحفظ على هاتف فاجيولي بعد التحقيق معه.

وعلمت الصحيفة أن من خلال تحقيق المدعي العام مع فاجيولي فبونوتشي وزميل آخر لم يتم التعرف عليه بعد كانا على معرفة بما يقوم به فاجيولي من مراهنات.

وعلى الجانب الآخر فموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي نشر أن من الملزم على اللاعبين بأن يبلغوا مكتب المدعي العام الفيدرالي عن أي عملية مراهنات تجرى بشكل غير قانوني أو حتى على وشك القيام بها.

والعقوبة التي تفرض على من يعلم ولم يبلغ هي الإيقاف لمدة ستة أشهر، ولذلك بونوتشي يواجه خطر عدم لعب كرة القدم بشكل احترافي.

ويرى الموقع أن فاجيولي سيعترف بإجراء عمليات مقامرة ومراهنات، لأن حسب القانون فإقرار ارتكاب الخطأ يؤدي إلى خفض العقوبة إلى النصف.

وتعتبر العقوبة الأساسية هي الإيقاف لمدة ثلاثة أعوام مع غرامة مالية.

يوفنتوس الدوري الإيطالي إيطاليا بونوتشي فاجيولي
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