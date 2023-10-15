منافس مودرن فيوتشر - تقرير: جاريدو يقترب من تدريب اتحاد الجزائر

يقترب الإسباني خوان كارلوس جاريدو من خوض تجربته الأولى في الجزائر من بوابة اتحاد العاصمة الجزائري.

ويتواجد مودرن فيوتشر في المجموعة الأولى بجوار الهلال الليبي وسوبر سبورت الجنوب إفريقي وحامل اللقب اتحاد العاصمة الجزائري من الكونفدرالية الإفريقية.

وبحسب "إذاعة IFM التونسية" فإن الإسباني توصل لاتفاق لتدريب اتحاد العاصمة الجزائري خلفا لعبد الحق بن شيخة.

وتقدم بن شيخة باستقالته من منصبه بعد خسارة أول مباراتين في الدوري الجزائري.

وقرر بن شيخة الاستقالة من تدريب الفريق بعدما تعرض لهجوم من جماهير ناديه في ظل تحقيقه لقبي الكونفدالية وكأس السوبر الإفريقي مؤخرا مع الفريق.

وتعرض بن شيخة لوابل من الشتائم بحسب صحيفة "النهار" قبل انطلاق الحصة التدريبية لنادي اتحاد العاصمة بملعب عمر حمادي.

وسبق لجاريدو أن درب فرق الأهلي والإسماعيلي والوداد المغربي على فترتين وكذلك الرجاء المغربي والنجم الساحلي التونسي.

وعربيا درب أيضا فريقي العين الإماراتي والاتفاق السعودي.

وخلال مسيرته التدريب حقق المدرب البالغ 54 عاما 4 ألقاب 2 منها مع الأهلي هي السوبر المصري والكونفدرالية في 2014 ومع الرجاء كأس العرش المغربي والكونفدرالية في 2018.

وجاءت تجربته الأخيرة مع الوداد واستمرت 3 أشهر فقط بين فبراير ومايو 2023 وقاد خلالها الفريق في 14 مباراة.