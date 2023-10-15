محرز: مستعدون لمواجهة مصر.. ولقب أمم إفريقيا هدفنا على المدى القصير

الأحد، 15 أكتوبر 2023 - 18:13

كتب : FilGoal

رياض محرز الجزائر أمم إفريقيا

شدد رياض محرز قائد منتخب الجزائر على استعداد فريقه لمواجهة مصر وديا غدا الإثنين.

ويلعب الفراعنة مع الخضر الودية الأخيرة في فترة التوقف الدولي على ملعب هزاع بن زايد.

وقال محرز خلال مؤتمر صحفي والتي نقلتها قناة النهار الجزائرية: "تحضيراتنا لمواجهة مصر جرت كالمعتاد، ونحن مستعدون لمباراة الغد".

أخبار متعلقة:
منتخب فلسطين ينتظر موافقة فيفا على لعب مبارياته في الجزائر منتخب مصر بزيه التقليدي أمام الجزائر مدافع شيفيلد يوضح أسباب تأخر تمثيل الجزائر دوليا بلماضي يوضح موقف لاعب ميلان من الانضمام لمنتخب الجزائر

وأضاف "مواجهتنا لمصر ودية تحضيرية لكأس أمم إفريقيا، التي تعد هدفنا في المدى القصير".

وذكر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم أن الطاقم الإماراتي بقيادة يحيى الملا سيقود المباراة.

ويعاونه كل من محمد أحمد يوسف وحسن المهري كمساعدين، وأحمد عيسى درويش كحكم رابع.

ويقود تقنية حكم الفيديو المساعد كل من محمد عبيد خادم وجاسم عبد الله.

وفاز منتخب مصر على زامبيا بهدف دون رد سجله حمدي فتحي يوم الخميس.

فيما اكتسح المنتخب الجزائري ضيفه منتخب كاب فيردي بنتيجة 5-1 وديا في قسنطينة يوم الخميس.

وسبق والتقى منتخب مصر بالجزائر 25 مرة فاز الفراعنة 7 مرات مقابل 9 انتصارات لمحاربي الصحراء.

فيما سيطر التعادل على المواجهة 9 مرات.

وكانت آخر مباراة جمعت بين المنتخبين في كأس العرب التي أقيمت في ديسمبر 2021 وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله آنذاك.

رياض محرز الجزائر منتخب مصر
نرشح لكم
مؤتمر فيتوريا: مباراة الجزائر صعبة على المنتخبين.. ونمتلك عناصر جيدة منتخب مصر بزيه التقليدي أمام الجزائر كامرون إسماعيل ينضم لمعسكر منتخب الشباب طاقم تحكيم إماراتي يدير مباراة مصر والجزائر جمال علام: ثقوا في المنتخب.. تحقيق البطولة ليس جديدا على مصر سعيد بن رحمة: صلاح هو أفضل لاعبي منتخب مصر بلماضي: المنافسة في مباراة مصر والجزائر بين اللاعبين والجماهير مروان عطية: مباراة مصر والجزائر دربي قوي وتجربة مفيدة لنا
أخر الأخبار
كريستينسن منزعجا من تألق بيلينجهام: لا أعرف عدد أهدافه 37 ثاتيه | الكرة الأوروبية
مؤتمر فيتوريا: مباراة الجزائر صعبة على المنتخبين.. ونمتلك عناصر جيدة 3 دقيقة | منتخب مصر
الجزائر تعلن استضافة مباريات منتخب فلسطين في تصفيات كأس العالم 2026 9 دقيقة | الوطن العربي
محرز: مستعدون لمواجهة مصر.. ولقب أمم إفريقيا هدفنا على المدى القصير 20 دقيقة | منتخب مصر
الرحلة الأولى في تاريخ النادي.. إنتر ميامي يعلن خوض وديتين في الصين 44 دقيقة | أمريكا
لونين: كنت قريبا من الرحيل عن ريال مدريد.. وبيلينجهام لا يسجل ضدي في التدريبات 45 دقيقة | الدوري الإسباني
سيراميكا كليوباترا يحصل على الموافقة لخوض مبارياته في استاد السويس 50 دقيقة | الدوري المصري
منتخب مصر بزيه التقليدي أمام الجزائر ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور ومدة غيابه 2 خبر في الجول - لاعب أرسنال يوافق على تمثيل مصر 3 لاعب زامبيا لـ في الجول: قدمنا مباراة جيدة.. وهذا أفضل لاعب في منتخب مصر 4 قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 – مصر ضد غانا.. وقمتان ناريتان في البطولة