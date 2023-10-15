محرز: مستعدون لمواجهة مصر.. ولقب أمم إفريقيا هدفنا على المدى القصير

شدد رياض محرز قائد منتخب الجزائر على استعداد فريقه لمواجهة مصر وديا غدا الإثنين.

ويلعب الفراعنة مع الخضر الودية الأخيرة في فترة التوقف الدولي على ملعب هزاع بن زايد.

وقال محرز خلال مؤتمر صحفي والتي نقلتها قناة النهار الجزائرية: "تحضيراتنا لمواجهة مصر جرت كالمعتاد، ونحن مستعدون لمباراة الغد".

وأضاف "مواجهتنا لمصر ودية تحضيرية لكأس أمم إفريقيا، التي تعد هدفنا في المدى القصير".

وذكر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم أن الطاقم الإماراتي بقيادة يحيى الملا سيقود المباراة.

ويعاونه كل من محمد أحمد يوسف وحسن المهري كمساعدين، وأحمد عيسى درويش كحكم رابع.

ويقود تقنية حكم الفيديو المساعد كل من محمد عبيد خادم وجاسم عبد الله.

وفاز منتخب مصر على زامبيا بهدف دون رد سجله حمدي فتحي يوم الخميس.

فيما اكتسح المنتخب الجزائري ضيفه منتخب كاب فيردي بنتيجة 5-1 وديا في قسنطينة يوم الخميس.

وسبق والتقى منتخب مصر بالجزائر 25 مرة فاز الفراعنة 7 مرات مقابل 9 انتصارات لمحاربي الصحراء.

فيما سيطر التعادل على المواجهة 9 مرات.

وكانت آخر مباراة جمعت بين المنتخبين في كأس العرب التي أقيمت في ديسمبر 2021 وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله آنذاك.