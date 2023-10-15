كريستينسن منزعجا من تألق بيلينجهام: لا أعرف عدد أهدافه

الأحد، 15 أكتوبر 2023 - 18:33

كتب : FilGoal

جود بيلينجهام - ريال مدريد

عبر أندرياس كريستينسن مدافع برشلونة عن انزعاجه من تألق جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد في الفترة الماضية.

وتحدث المدافع الدنماركي لقناة "TV2Sport" قائلا: "إنه أمر مزعج عندما تجلس وتنظر إلى النتائج وترى ما يحققه بيلينجهام، سجل في جميع المباريات الماضية تقريبا".

ويحتل لاعب بروسيا دورتموند السابق صدارة قائمة هدافين الدوري الإسباني بثمانية أهداف، ويبتعد عن وصيفه تاكيفوسا كوبو لاعب ريال سوسيداد بفارق ثلاثة أهداف.

أخبار متعلقة:
لونين: كنت قريبا من الرحيل عن ريال مدريد.. وبيلينجهام لا يسجل ضدي في التدريبات أوديجارد: هالاند أفضل لاعب في العالم.. وهذا سبب رحيلي من ريال مدريد بنزيمة: حققت كل شيء مع ريال مدريد.. ومكة مكان استثنائي رومانو: كامافينجا مستمر في ريال مدريد حتى 2029.. وشرط جزائي ضخم

وأكمل كريستينسن "حسم بيلينجهام العديد من المباريات، لا أعرف عدد الأهداف التي سجلها بعد الآن بسبب تألقه، اتخذ ريال مدريد القرار الصحيح بالتعاقد معه".

وأنهى حديثه قائلا: "دخل بيلينجهام الدوري الإسباني بكل قوة في المباريات القليلة الماضية، هو لاعب عظيم وحاسم في العديد من المباريات".

ويبلغ لاعب الوسط الإنجليزي من العمر 20 عاما، وانتقل إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 103 مليون يورو.

وشارك في 10 مباريات رفقة النادي الملكي في جميع البطولات خلال الموسم الجاري مسجلا 10 أهداف وصنع ثلاثة.

ويتصدر بيلينجهام أيضا قائمة الدوري الإسباني بالجمع بين الأهداف والصناعة برصيد 10 أهداف، مبتعدا عن الوصيف روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة بفارق هدفين.

ولم يتعرض لاعب بيرمينجهام سيتي الأسبق لإصابات خلال الموسم الجاري مع النادي الملكي، مشاركا في جميع المباريات إلا مباراة واحدة ضد لاس بالماس في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري الإسباني للراحة وتم وضعه على مقاعد البدلاء.

ريال مدريد برشلونة كريستينسن الدوري الإسباني. جود بيلينجهام
نرشح لكم
تصفيات يورو 2024 - تركيا رابع المتأهلين.. وصراع مشتعل بين ويلز وكرواتيا على البطاقة الثانية تصفيات يورو 2024 - إسبانيا وأسكتلندا إلى البطولة.. وفرصة أخرى لرفاق هالاند تهديد بالرحيل وتغيير رد فعل الاتحاد الإنجليزي.. أبرز مواقف اللاعبين في الدفاع عن فلسطين التشكيل - هالاند يقود النرويج.. وفاتي في هجوم إسبانيا إبراهيموفيتش معلقا على أزمة تونالي: أنا أيضا مارست المراهنات وتشبه المخدرات ريبوبليكا: بونوتشي يواجه خطر الإيقاف بسبب التستر على مراهنات فاجيولي ميرور: ليفربول يخطط للمستقبل بعد صلاح بالتعاقد مع ساني مدرب موناكو السابق يرفض الشباب السعودي ويتولى تدريب رينجرز
أخر الأخبار
مران منتخب مصر - ظهور حجازي في ختام الاستعداد لمواجهة الجزائر 26 دقيقة | الكرة المصرية
تصفيات يورو 2024 - تركيا رابع المتأهلين.. وصراع مشتعل بين ويلز وكرواتيا على البطاقة الثانية 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
تصفيات يورو 2024 - إسبانيا وأسكتلندا إلى البطولة.. وفرصة أخرى لرفاق هالاند 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
تهديد بالرحيل وتغيير رد فعل الاتحاد الإنجليزي.. أبرز مواقف اللاعبين في الدفاع عن فلسطين ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - إصابة دودو في الركبة خلال مواجهة نيم بالدوري الفرنسي ساعة | كرة يد
المندوه: إلى متى سيظل الزمالك يعاني من الطعون ساعة | الكرة المصرية
سباحة - عبد الرحمن سامح بعد الذهبية: لا يمكنني الاحتفال وأخوتي يُقتلوا يوميا في فلسطين ساعة | رياضات أخرى
انتخابات الزمالك - شريف إسلام يرد عبر في الجول على علاقته بمرتضى.. ورفض ضم أفشة وشريف ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - لاعب أرسنال يوافق على تمثيل مصر 2 لاعب زامبيا لـ في الجول: قدمنا مباراة جيدة.. وهذا أفضل لاعب في منتخب مصر 3 قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 – مصر ضد غانا.. وقمتان ناريتان في البطولة 4 أمم إفريقيا 2023 - مواعيد وترتيب مباريات منتخب مصر في المجموعات.. الملعب والمدينة المستضيفة