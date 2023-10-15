كريستينسن منزعجا من تألق بيلينجهام: لا أعرف عدد أهدافه

عبر أندرياس كريستينسن مدافع برشلونة عن انزعاجه من تألق جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد في الفترة الماضية.

وتحدث المدافع الدنماركي لقناة "TV2Sport" قائلا: "إنه أمر مزعج عندما تجلس وتنظر إلى النتائج وترى ما يحققه بيلينجهام، سجل في جميع المباريات الماضية تقريبا".

ويحتل لاعب بروسيا دورتموند السابق صدارة قائمة هدافين الدوري الإسباني بثمانية أهداف، ويبتعد عن وصيفه تاكيفوسا كوبو لاعب ريال سوسيداد بفارق ثلاثة أهداف.

وأكمل كريستينسن "حسم بيلينجهام العديد من المباريات، لا أعرف عدد الأهداف التي سجلها بعد الآن بسبب تألقه، اتخذ ريال مدريد القرار الصحيح بالتعاقد معه".

وأنهى حديثه قائلا: "دخل بيلينجهام الدوري الإسباني بكل قوة في المباريات القليلة الماضية، هو لاعب عظيم وحاسم في العديد من المباريات".

ويبلغ لاعب الوسط الإنجليزي من العمر 20 عاما، وانتقل إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 103 مليون يورو.

وشارك في 10 مباريات رفقة النادي الملكي في جميع البطولات خلال الموسم الجاري مسجلا 10 أهداف وصنع ثلاثة.

ويتصدر بيلينجهام أيضا قائمة الدوري الإسباني بالجمع بين الأهداف والصناعة برصيد 10 أهداف، مبتعدا عن الوصيف روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة بفارق هدفين.

ولم يتعرض لاعب بيرمينجهام سيتي الأسبق لإصابات خلال الموسم الجاري مع النادي الملكي، مشاركا في جميع المباريات إلا مباراة واحدة ضد لاس بالماس في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري الإسباني للراحة وتم وضعه على مقاعد البدلاء.