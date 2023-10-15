لونين: كنت قريبا من الرحيل عن ريال مدريد.. وبيلينجهام لا يسجل ضدي في التدريبات

كشف أندري لونين حارس مرمى ريال مدريد عن اقترابه من الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الماضي لرغبته في المشاركة بالمباريات.

أندري لونين النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وقال لونين عبر شبكة الشيرينجيتو: "أنا أفعل ما يجب علي وفي النهاية أنشيلوتي هو من يقرر من سيلعب وأنا وكيبا نتنافس وفي النهاية الموسم طويل ونتنافس داخل الملعب فقط والعلاقة بيننا مثالية وهو لاعب جديد مثلما كنت أنا منذ عدة سنوات".

وتابع "في نهاية الموسم الماضي كنت أفكر في الرحيل عن ريال مدريد وهذا طبيعي عندما لا تلعب وريال مدريد كان حلما منذ الطفولة ولكن بالطبع الجميع يريد أن يلعبون ويشعرون بمشاعر المشاركة في المباريات والآن أنا مركز فقط على التدريبات".

وأضاف "بيلينجهام كائن فضائي لأنه وصل إلى النادي الأفضل في العالم في عمر 20 عاما ويسجل بكل مباراة ويعطي تمريرات حاسمة ويؤثر في المباريات والنتائج كل هذا يجب أتي من خارج هذا العالم".

وأتم مازحا: "في التدريبات لا يسجل بيلينجهام ضدي، أنا أتصدى لتسديداته يبدو أن التدريبات هي فقط ما لا يقدر على التسجيل فيها لأن حراس المرمى لا يمكنهم منعه في المباريات الرسمية".

وشارك لونين في مباراتين منذ بداية الموسم الحالي مع ريال مدريد عقب إصابة تيبو كورتوا بقطع في الرباط الصليبي قبل أن يجلس على مقاعد البدلاء بعد التعاقد مع كيبا أريزابالاجا.