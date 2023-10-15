سيراميكا كليوباترا يحصل على الموافقة لخوض مبارياته في استاد السويس
الأحد، 15 أكتوبر 2023 - 17:43
كتب : FilGoal
حصل نادي سيراميكا كليوباترا على موافقة رابطة الأندية المصرية المحترفة، لإقامة مباريات الفريق الأول لكرة القدم على استاد السويس بدلا من المقاولون العرب خلال الموسم الحالي.
وطلب نادي سيراميكا كليوباترا إقامة مبارياته في السويس على غرار الموسم الأول للفريق في الدوري المصري.
كما شهد استاد السويس خوض سيراميكا كليوباترا مبارياته في الدرجة الثانية وتأهله للدوري الممتاز.
ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد نقطة واحدة ولا يزال مؤجل له مواجهة الأهلي من الجولة الثانية.
ويلعب سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل ضد الداخلية في الجولة الرابعة من الدوري، وهي أول مباراة له على استاد السويس الجديد.
نرشح لكم
عبد الواحد: هناك تحامل كبير من التحكيم ضد الزمالك.. وما فعله عبد المجيد غير مقبول عبد الواحد السيد: وكيل فتوح متمسك بـ 70% من طلباته.. وهذا صاحب القرار النهائي عبد الواحد السيد: الأزمة المالية ضغطت لاعبي الزمالك.. وهذه حقيقة تغيير اللائحة عقوبات رابطة الأندية: إيقاف محمد عواد وقرار جديد بشأن مترجم الزمالك عبد الواحد لـ في الجول: الزمالك تظلم على طرد عواد بهدفي حمدي زكي.. طلائع الجيش يهزم التعاون الليبي وديا مدحت عبد الهادي: هذا خطأ أوسوريو.. ودونجا ومصطفى شلبي ظلما بعدم الانضمام للمنتخب أبو عبلة يعتذر عن عدم الاستمرار مع مودرن فيوتشر