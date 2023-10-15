سيراميكا كليوباترا يحصل على الموافقة لخوض مبارياته في استاد السويس

حصل نادي سيراميكا كليوباترا على موافقة رابطة الأندية المصرية المحترفة، لإقامة مباريات الفريق الأول لكرة القدم على استاد السويس بدلا من المقاولون العرب خلال الموسم الحالي.

وطلب نادي سيراميكا كليوباترا إقامة مبارياته في السويس على غرار الموسم الأول للفريق في الدوري المصري.

كما شهد استاد السويس خوض سيراميكا كليوباترا مبارياته في الدرجة الثانية وتأهله للدوري الممتاز.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد نقطة واحدة ولا يزال مؤجل له مواجهة الأهلي من الجولة الثانية.

ويلعب سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل ضد الداخلية في الجولة الرابعة من الدوري، وهي أول مباراة له على استاد السويس الجديد.