منتخب مصر بزيه التقليدي أمام الجزائر

الأحد، 15 أكتوبر 2023 - 17:04

كتب : FilGoal

شعار منتخب مصر - اتحاد الكرة

سيرتدي منتخب مصر زيه الأساسي أمام الجزائر في المباراة الودية التي تجمعهما.

ويلتقي منتخب مصر مع الجزائر يوم الاثنين في السابعة مساءً في الإمارات.

وأسفر الاجتماع التنسيقي عن ارتداء المنتخب القميص الاحمر والشورت الابيض والجورب الأسود.

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بينما يرتدي منتخب الجزائر الطاقم الأخضر بالكامل.

وحضر الاجتماع الفني: علي محمد علي إداري منتخب مصر وعبد الله سيد مدير المهمات بمنتخب مصر الوطني.

إلى ذلك، يقود طاقم تحكيم إماراتي مباراة مصر والجزائر الودية التي تقام بمدينة العين الإماراتية يوم الاثنين.

ويلعب الفراعنة مع الخضر الودية الأخيرة في فترة التوقف الدولي على ملعب هزاع بن زايد.

وذكر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم أن الطاقم الإماراتي بقيادة يحيى الملا سيقود المباراة.

ويعاونه كل من محمد أحمد يوسف وحسن المهري كمساعدين، وأحمد عيسى درويش كحكم رابع.

ويقود تقنية حكم الفيديو المساعد كل من محمد عبيد خادم وجاسم عبد الله.

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وفاز منتخب مصر على زامبيا بهدف دون رد سجله حمدي فتحي يوم الخميس.

فيما اكتسح المنتخب الجزائري ضيفه منتخب كاب فيردي بنتيجة 5-1 وديا في قسنطينة يوم الخميس.

ويختتم المنتخب معسكره في الإمارات بمواجهة الجزائر.

وسبق والتقى منتخب مصر بالجزائر 25 مرة فاز الفراعنة 7 مرات مقابل 9 انتصارات لمحاربي الصحراء.

فيما سيطر التعادل على المواجهة 9 مرات.

وكانت آخر مباراة جمعت بين المنتخبين في كأس العرب التي أقيمت في ديسمبر 2021 وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله آنذاك.

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