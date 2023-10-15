منتخب مصر بزيه التقليدي أمام الجزائر
الأحد، 15 أكتوبر 2023 - 17:04
كتب : FilGoal
سيرتدي منتخب مصر زيه الأساسي أمام الجزائر في المباراة الودية التي تجمعهما.
ويلتقي منتخب مصر مع الجزائر يوم الاثنين في السابعة مساءً في الإمارات.
وأسفر الاجتماع التنسيقي عن ارتداء المنتخب القميص الاحمر والشورت الابيض والجورب الأسود.
بينما يرتدي منتخب الجزائر الطاقم الأخضر بالكامل.
وحضر الاجتماع الفني: علي محمد علي إداري منتخب مصر وعبد الله سيد مدير المهمات بمنتخب مصر الوطني.
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