Gaming - الكشف عن تواجد إضافة أومني مان للعبة مورتال كومبات 1

الأحد، 15 أكتوبر 2023 - 16:21

كتب : FilGoal

أومني مان من لعبة مورتال كومبات

أعلن ستوديو NETHER REALM انضمام شخصية أومني مان للعبة مورتال كومبات 1.

ونشر الستوديو مقطع لاستعراض قدرات أومني مان القتالية في اللعبة واستعراض مجموعة الحركات التي يستطيع تأديتها.

وسيتم إضافة أومني مان للعبة خلال شهر نوفمبر المقبل.

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أومني مان هو شخصية من مسلسل الرسوم المتحركة The invincible.

مورتال كومبات 1 أومني مان من لعبة مورتال كومبات
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