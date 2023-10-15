Gaming - الكشف عن تواجد إضافة أومني مان للعبة مورتال كومبات 1
الأحد، 15 أكتوبر 2023 - 16:21
كتب : FilGoal
أعلن ستوديو NETHER REALM انضمام شخصية أومني مان للعبة مورتال كومبات 1.
ونشر الستوديو مقطع لاستعراض قدرات أومني مان القتالية في اللعبة واستعراض مجموعة الحركات التي يستطيع تأديتها.
وسيتم إضافة أومني مان للعبة خلال شهر نوفمبر المقبل.
أومني مان هو شخصية من مسلسل الرسوم المتحركة The invincible.
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