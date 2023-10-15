كامرون إسماعيل ينضم لمعسكر منتخب الشباب

الأحد، 15 أكتوبر 2023 - 15:37

كتب : FilGoal

كامرون إسماعيل

انضم كامرون إسماعيل لاعب أرسنال لمعسكر منتخب مصر للشباب.

ويخوض منتخب مصر للشباب معسكره الأول في الإسماعيلية تحت قيادة المدرب وائل رياض.

وعقد رياض جلسة ترحيب مع كامرون شهدت الحديث عن بعض الأمور في المعسكر وأهدافه.

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وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن كامرون إسماعيل اللاعب المصري-الإنجليزي مواليد 2006 وظهير أرسنال، قد أبلغ منتخب مصر بموافقته على تمثيل الفراعنة.

وينضم الظهير الأيسر ولاعب الفريق اللندني إلى صفوف الفراعنة خلال أيام.

وكان محمد النني لاعب وسط أرسنال قد ظهر في تدريبات الفريق تحت 16 عاما على خلفية سعيه للحصول على رخصة التدريب A العام الماضي، بعد حصوله على الرخصة B.

ونشر جورج بيرد، أحد أعضاء أكاديمية آرسنال عبر حسابه الشخصي على تويتر صورة النني خلال حصة للفريق تحت 16 عاما.

ظهر في تلك الصورة اللاعب الشاب كامرون إسماعيل صاحب الأصول المصرية.

كامرون إسماعيل المولود في 22 نوفمبر 2006، يحمل 3 جنسيات المصرية والنيجيرية والإنجليزية.

انضم لـ فريق أرسنال تحت 15 عاما في فبراير 2022، ثم تدرج إلى الفريق تحت 16 عاما ثم بالأخير بدأ رفقة الفريق تحت 18 عاما هذا الموسم.

وفي الوقت الحالي يلعب إسماعيل -16 عاما- مع فريق تحت 21 عاما.

وجاءت قائمة منتخب الشباب كالتالي:

في حراسة المرمى: حازم جمال - عبد المنعم تامر - محمد المنشاوي - أحمد جابر.

الدفاع: كامرون إسماعيل - مهاب سامي - حسن أبو المعاطي - معتز محمد - عبد العزيز سعيد - أحمد مجدي - أحمد عابدين - محمد نبيه - حماده صلاح - محمد سمير - يوسف عبد الحفيظ - محمد إبراهيم

الوسط: مروان محمود - عبد الرحمن كتكوت - محمد السيد - محمد عبد الناصر - أحمد خضري - يوسف عفيفي - يوسف أحمد حسن - عمر ياسر - أحمد خالد - عمر خضر - يحيى هشام - هادي عامر - كريم حامد - فتحي عموري - عمرو خالد

الهجوم: حسن صابر - محمد زعلوك - كريم سعيد

يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب:

وائل رياض مدير فني

علاء عبده مدرب عام

أيمن طاهر مدرب حراس المرمى

عادل محفوظ مدير إداري

منتخب مصر للشباب كامرون إسماعيل
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