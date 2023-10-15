رودريجو: أي مهاجم يمر بما أمر به حاليا.. ولا أحب اللعب كرأس حربة

يرى رودريجو جوس لاعب البرازيل وريال مدريد أن الفترة التي يمر بها من الفراغ التهديفي أمر طبيعي بالنسبة لأي مهاجم.

رودريجو سيلفا النادي : ريال مدريد البرازيل

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة أوروجواي في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم لقارة أمريكا الجنوبية.

وقال رودريجو خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "من المهم دائما أن تؤدي أكثر من دور وقد قلت سابقا إن بإمكاني اللعب على كلا الجناحين ولكن لا أحب اللعب كرأس حربة ولكن يكون علي ذلك أحيانا مع النادي".

واستمر "هنا في المنتخب الوطني يمكنني التنقل بين أرجاء الملعب وهذا يساعدني ومن المهم أيضا لعب أكثر من دور لأن ذلك يزيد من فرص عدم استبدالك وهذا مهم بالنسبة لي".

وشدد "قضاء فترة بدون تسجيل الأهداف يشعرك بالغضب ولكن أنا أتفهم أن ذلك يحدث لجميع المهاجمين".

وأكمل "أرى أنني تحت ضغط أكبر وأتحمل المزيد من المسؤولية ولكنه ضغط إيجابي لأنني أعرف أن الناس ينتظرون مني الكثير ويثقون بي".

وعن مواجهة أراوخو قال: "هو يعرفنا ونحن نعرفه، منافس قوي ومن الصعب التغلب عليه، ستكون مباراة جميلة وأتمنى أن تسير الأمور بشكل جيد للبرازيل".

وأتم "يجب أن نحذر من فالفيردي أنا معجب بكرة القدم التي يقدمها وأعتبره أحد أفضل اللاعبين في العالم".

وسجل رودريجو هدف وحيد منذ بداية الموسم في 11 مباراة مع ريال مدريد كما لم يسجل مع البرازيل خلال فترة التوقف الدولي حتى الآن.

ويحتل منتخب البرازيل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط.