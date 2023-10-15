مدرب موناكو السابق يرفض الشباب السعودي ويتولى تدريب رينجرز

الأحد، 15 أكتوبر 2023 - 13:00

كتب : FilGoal

جمهور رينجرز - نهائي الدوري الأوروبي

أعلن نادي جلاسكو رينجرز الاسكتلندي يوم الأحد تعيين البلجيكي فيليب كليمنت كمدير فني للفريق.

قبل أيام، دخل نادي الشباب السعودي في مفاوضات جادة مع كليمنت مدرب موناكو السابق.

لكن المدرب البلجيكي رفض التدريب في السعودية لأسباب عائلية، حسب تقارير بلجيكية.

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وأفاد النادي الاسكتلندي في بيان: "يسر نادي رينجرز تأكيد تعيين فيليب كليمنت كمدير فني جديد للفريق".

ويتولى خوان براون مدرب الإسماعيلي السابق مهمة تدريب الشباب في الوقت الحالي بشكل مؤقت.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، قبل أيام، فإن إدارة الشباب فتحت باب التفاوض مع كليمنت لخلافة الهولندي ماترسيل كايزر الذي رحل بعد 5 جولات من انطلاق الدوري السعودي.

وأوضحت التقارير أن الشباب يرغب في التعاقد مع كليمنت لمدة موسمين بعدما أبدى المدرب البلجيكي موافقته المبدئية.

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رفض كولر

مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي كان أحد الأسماء المرشحة لخلافة مارسيل كايزر في تدريب الشباب.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن مارسيل كولر تلقى عرضين من الهلال والشباب بالدوري السعودي.

المدرب السويسري وعد الأهلي بالاستمرار في منصبه والالتزام بتعاقده.

ويمتد عقد كولر مع الأهلي لموسمين مقبلين بخلاف الموسم الجاري.

ويمنح تعاقد الأهلي مع كولر للمدرب السويسري حق الرحيل في الموسم المقبل مقابل دفع مليون يورو.

موناكو الشباب جلاسكو رينجرز فيليب كليمنت
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