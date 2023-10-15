ليكيب: واين روني رفض عدة عروض سعودية قبل تدريب برمنجهام

رفض الإنجليزي واين روني عدة عروض للتدريب في الدوري السعودي قبل تولي تدريب برمنجهام سيتي، حسب صحيفة ليكيب.

وأعلن نادي برمنجهام سيتي يوم الأربعاء تعيين واين روني كمدير فني للفريق.

وأوضح تقرير ليكيب أن روني فضل العودة لإنجلترا بعد مغادرة دي سي يونايتد الأمريكي، ورفض العروض السعودية.

وأضاف التقرير أن روني رفض السير على خطى زميله السابق في منتخب إنجلترا، ستيفن جيرارد الذي تولى تدريب الاتفاق السعودي.

روني تولى تدريب برمنجهام سيتي بعد يومين من انفصاله عن نادي دي سي يونايتد.

وأفاد النادي في بيان: "يسر نادي برمنجهام سيتي أن يعلن عن تعيين واين روني كمدير فني، بعقد مدته 3 سنوات ونصف".

وأضاف البيان "يدعم روني زميله السابق في منتخب إنجلترا أشلي كول، مساعد مدرب منتخب إنجلترا الحالي تحت 21 عامًا، وجون أوشيه مساعد مدرب منتخب جمهورية أيرلندا، وكارل روبنسون وبيت شاتلوورث اللذان ساعدا روني في دي سي يونايتد".

وسيحتفظ آشلي كول وجون أوشيه بوظيفتيهما التدريبية مع منتخبيهما الوطنيين.

وعلق روني قائلا: "أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى نادي برمنجهام سيتي".

وأضاف "من الواضح للغاية أن لديهم خطة وملتزمون بتحقيق طموحهم للنادي".

ويحتل برمنجهام المركز السادس في دوري القسم الثاني بإنجلترا.

وانفصل روني عن دي سي يونايتد بعدما انتهت آماله في التأهل للدور الفاصل من الدوري الأمريكي رغم الفوز الأخير على نيويورك سيتي قبل ساعات، وذلك بسبب نتائج منافسيه.

وكانت المباراة هي الأخيرة التي قاد فيها روني الفريق الذي تولى تدريبه الصيف الماضي.

وذكر النادي بيان: "يمكننا أن نعلن أن إدارة النادي اتفقت مع واين روني على الانفصال بالتراضي".

وقال جاسون ليفين رئيس النادي: "تحدثنا مع روني واتفقنا على أنه من الأفضل لكل الأطراف إنهاء التعاقد في الوقت الحالي".

وأضاف "ممتنون لروني على كل ما قدمه للنادي ولكرة القدم الأمريكية، أولا كلاعب في صفوف دي سي يونايتد ثم كمدرب".

وأتم "روني سيبقى دائما عضوا مهما من عائلة دي سي يونايتد وصديقا مقربا".

يذكر أن روني ترك إيفرتون في 2018 وانتقل للعب مع دي سي يونايتد.

ولعب روني مع الفريق لمدة 15 شهرا، قبل أن يتولى مهمة التدريب في الصيف الماضي.

ويعد واين من ناشئي إيفرتون ورحل عنه في عام 2004 إلى مانشستر يونايتد إلى أن عاد عليه مجددا في 2017.

وكان روني اعتزل اللعب الدولي مع منتخب إنجلترا وهو الهداف التاريخي له في عام 2017 حيث سجل 53 هدفا مع الأسود الثلاثة في 119 مباراة شارك فيها.

ويعد روني هو الهداف التاريخي أيضا لمانشستر يونايتد بتسجيله لـ253 هدفا.

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