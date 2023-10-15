كرة يد - بمشاركة الزمالك.. تغيير موعد السوبر المصري السعودي

الأحد، 15 أكتوبر 2023 - 12:17

كتب : FilGoal

الزمالك - كرة يد - البطولة العربية

قرر الاتحاد السعودي لكرة اليد تغيير موعد السوبر المصري السعودي والذي كان مقرر له نوفمبر المقبل.

وكشف الاتحاد السعودي لكرة اليد عن إقامة السوبر المصري السعودي بين الزمالك والنور يوم 23 فبراير 2024.

وكان من المقرر إقامة المواجهة بين الفريقين يوم 5 نوفمبر المقبل.

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وتستضيف صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف المواجهة.

كما قرر الاتحاد السعودي تأجيل كل مباريات الدوري الممتاز لكرة اليد حتى الانتهاء من مشاركة المنتخب في البطولة الآسيوية المقرر لها في يناير، والمؤهلة لكأس العالم 2025.

وكان عاصم السعدني رئيس لجنة مسابقة دوري المحترفين لكرة اليد المصرية قد كشف عن اختيار الزمالك لتمثيل مصر في النسخة الأولى من السوبر المصري السعودي.

وتستضيف السعودية النسخة الأولى من كأس السوبر المصري السعودي.

وقال السعدني عبر إذاعة أون سبورت أواخر شهر أغسطس الماضي: "الزمالك سيلعب مواجهة كأس السوبر المصري السعودي بصفته بطل السوبر المصري".

وتابع "المباراة ستكون ضد نادي النور يوم 4 نوفمبر في السعودية"، وذلك قبل أن يتم تعديل الموعد.

وكشف السعدني "سيتم تبادل استضافة كأس السوبر المصري السعودي كل عام، النسخة المقبلة ستكون في مصر".

وأضاف "السوبر المصري أيضا سيقام للمرة الأولى خارج مصر، وتم الإعلان عن مواجهة الأهلي ضد الزمالك يوم 9 ديسمبر في الإمارات".

واختتم تصريحاته "هناك تنسيق دائم مع خوان كارلوس باستور المدير الفني للمنتخب بشأن التجمعات الدولية استعدادا لأمم إفريقيا 2024 والتي تستضيفها مصر".

وتستضيف صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإمارة الفجيرة بالإمارات السوبر المصري يوم 9 ديسمبر المقبل.

وتقام مواجهة السوبر بين فريقي الأهلي بطل الدوري وكأس مصر عن الموسم المنقضي، والزمالك وصيف الدوري.

وكان الزمالك قد توج بلقب السوبر المصري في الموسم الماضي والذي أقيم في مصر.

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