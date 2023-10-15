بعد دعم فلسطين.. عمدة نيس يهدد يوسف عطال بالرحيل من النادي

الأحد، 15 أكتوبر 2023 - 11:47

كتب : FilGoal

يوسف عطال - منتخب الجزائر

هدد كريستيان إستروسي عمدة مدينة نيس الفرنسية، اللاعب الجزائري يوسف عطال بالرحيل من النادي إن لم يعتذر.

وكان عطال قد نشر خلال الأيام الماضية دعم لفلسطين بسبب هجوم قوات الاحتلال على غزة.

كما ظهر عطال رفقة منتخب الجزائر بـ "وشاح فلسطين" تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

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ونشبت الأزمة بعد نشر عطال لدعاء لشيخ فلسطيني يدعو فيه بنصرة غزة ضد قوات الاحتلال بوصف "اللهم أرينا في اليهود يوما أسود".

وكتب إستروسي عبر حسابه الشخصي "أتوقع من يوسف عطال إذا سمح لنفسه أن يتم استغلاله، بأن يعتذر ويندد بإرهابيي حماس".

وتابع عمدة نيس "إذا لم يكن الأمر كذلك فلن يكون له -عطال- مكان في نادينا".

وشدد "يجب على الرابطات والاتحادات أن تكون منتبهة وشديدة بشكل خاص في مواجهة التعليقات والسلوكيات التي تتعارض مع قيم الجمهورية".

ويأتي ذلك بعد دعوات الجالية اليهودية في نيس لطرد اللاعب من النادي بسبب منشوره الذي وصفوه بالدعوة إلى الكراهية.

وأوضحت الجالية اليهودية أنه بالرغم من عدم الوصول إلى ترجمة دقيقة ولكنه خطابا يحض على الكراهية.

وشهدت الفترة الأخيرة دعم من اللاعبين العرب والمسلمين من الدوري الفرنسي للقضية الفلسطينية مثل كل من مصطفى محمد لاعب نانت والمغربي زكريا أبو خلال لاعب تولوز والأردني موسى التعمري لاعب مونبيليه.

فلسطين نيس يوسف عطال
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