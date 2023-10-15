عبد الواحد: هناك تحامل كبير من التحكيم ضد الزمالك.. وما فعله عبد المجيد غير مقبول

الأحد، 15 أكتوبر 2023 - 11:13

كتب : FilGoal

محمد معروف - الزمالك - البنك الأهلي

انتقد عبد الواحد السيد مدير الكرة بفريق الزمالك، قرارات تحكيمية ووصفها بـ "التحامل الكبير" ضد فريقه.

ورفض عبد الواحد السيد تصرف حسام عبد المجيد مدافع الفريق بمغادرة معسكر الزمالك قبل مواجهة بيراميدز بسبب غيابه عن التشكيل.

وقال عبد الواحد السيد عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "قبل مواجهة بيراميدز صعدت إلى الحافلة لم أجد حسام عبد المجيد وفورا تم اتخاذ قرار بعقوبته، لأن رحيله دون إبلاغ أحد أمر غير مقبول".

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وتابع "تحدثت مع حسام عبد المجيد بعد ذلك، وهو ملتزم بشكل كبير الآن، كانت هناك مشكلة أن العقوبات لا تنفذ على اللاعبين ولكن الأمر اختلف الآن".

أما عن سبب غياب يوسف حسن فأوضح "سيتم إجراء عملية جراحية لللاعب خلال يومين، نمتلك في الفترة الحالية العديد من الملفات لذلك ربما أكون قد انشغلت عنه ولكن غير صحيح تجاهل الرد عليه".

وأضاف "مشكلة يوسف حسن أن قطاع الناشئين تعامل معه كأنه غياب وفي الوقت نفسه كنا مشغولون في الفريق الأول ولكن بعدما علمت تواصلت معهم وأبلغتهم أنه مصاب ويتابع مع محمد أسامة طبيب الفريق".

وشدد عبد الواحد السيد "الزمالك قادر على الفوز بالبطولات هذا الموسم، وإن شاء الله نحصد لقب الكونفدرالية وننافس بشكل جيد في الدوري".

وكشف مدير الكرة بالزمالك "لا أعلم لماذا هناك تحامل كبير على نادي الزمالك في بداية الموسم بعد ما شاهدناه من التحكيم خلال أول جولتين".

وواصل "الصورة واضحة وهناك تقنية فيديو ومع ذلك شاهدنا ركلة جزاء لا تحتسب وطرد لعواد غير صحيح فماذا استفدت بعد خسارة نقطتين ثم خسارة حارس المرمى في المباراة المقبلة؟".

واختتم عبد الواحد السيد تصريحاته "ليس من اختصاص مدير الكرة الحديث أو أنه (يتخانق) مع الحكم، وعدم فعل ذلك ليس معناه أنني ضعيفا، ربما يحدث ذلك ولكن هذا استثناء وليس الطبيعي".

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