مواعيد مباريات الأحد 15 أكتوبر 2023.. إسبانيا ضد النرويج واستمرار تصفيات أمم أوروبا
الأحد، 15 أكتوبر 2023 - 09:50
كتب : FilGoal
تستمر منافسات التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2024 بمواجهات الجولة الثامنة.
وتحل إسبانيا ضيفة على النرويج في أقوى مباريات اليوم.
لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.
تصفيات أمم أوروبا
يلعب منتخب سويسرا أمام بيلاروسيا في تمام السابعة مساء.
وتستضيف ويلز منتخب كرواتيا في العاشرة إلا ربع مساء.
كما تستضيف تركيا منتخب لاتفيا في نفس التوقيت.
وفي أقوى مباريات اليوم تحل إسبانيا ضيفة على منتخب النرويج في العاشرة إلا ربع مساء.
بينما تستضيف بولندا منتخب مولدوفا في نفس التوقيت.
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