تصفيات يورو 2024 – إيطاليا تفوز على مالطا قبل مواجهة إنجلترا

حقق منتخب إيطاليا فوزا كبيرا على نظيره مالطا برباعية دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

وسجل أهداف الأتزوري جياكومو بونافنتورا في الدقيقة 22، وأضاف دومينيكو بيراردي الهدف الثاني في الدقيقة 45.

ولم يكتف بيراردي جناح ساسولو بذلك فسجل الهدف الشخصي الثاني والثالث لإيطاليا في الدقيقة 63، وأحرز دافيدي فراتيزي الهدف الرابع في الدقيقة 93.

وافتتح بونافنتورا لاعب وسط فيورنتينا أهداف المباراة بعد تسديدة قوية من جهة اليسار من داخل منطقة الجزاء، ويعتبر ذلك الهدف الدولي الأول له رفقة إيطاليا.

وأحرز بيراردي الهدف الثاني بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين.

وأضاف الجناح البالغ من العمر 29 عاما الهدف الثالث بعد ارتداد الكرة له ليسددها وتسكن الشباك.

واختتم فراتيزي الأهداف بتسجيله الهدف الرابع بعد مراوغة أحد مدافعي مالطا داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة في يمين المرمى.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الأتزوري للوصول للنطقة الـ10 في وصافة المجموعة، قبل مواجهة إنجلترا يوم الثلاثاء المقبل.

ويتصدر منتخب إنجلترا المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة، ويحتل أوكرانيا المركز الثالث بنفس رصيد إيطاليا لتشتعل المنافسة بين الثلاثي.

ويحتل منتخب مقدونيا الشمالية المركز الرابع برصيد سبع نقاط، ويتذيل مالطا المجموعة دون نقاط.