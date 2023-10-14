تصفيات يورو 2024 – حُسمت الأمور.. تأهل الدنمارك وسلوفينيا

السبت، 14 أكتوبر 2023 - 23:57

كتب : FilGoal

الدنمارك

تأهل منتخب سلوفينيا لبطولة يورو 2024 بعد الفوز على فنلندا بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الساعبة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

وسجل أهداف سلوفينيا بنيامين سيسكو هدفين في الدقيقتين 16 و28 وأضاف إيريك يانزا الهدف الثالث في الدقيقة 92.

وسجل سيسكو الهدف الأول في الدقيقة 16 من ضربة جزاء.

أخبار متعلقة:
رومانو: جاسم بن حمد ينسحب من شراء مانشستر يونايتد بلماضي: المنافسة في مباراة مصر والجزائر بين اللاعبين والجماهير 3 دقائق تكفي.. الكعبي يقتنص تعادل المغرب مع كوت ديفوار كورييري ديلا سيرا: تونالي يعترف بإدمانه للمراهنات ويتجه للعلاج

وأضاف لاعب لايبزيج الألماني الهدف الثاني بعد انفراد تام بحارس فنلندا لوكاس هراديكي.

وسجل يانزا لاعب جرونيك زابرزي الهدف الثالث من تسديدة قوية من جهة اليسار لتسكن المرمى.

الدنمارك × كازاخستان

وعلى الجانب الآخر في نفس المجموعة الثامنة انتصر منتخب الدنمارك على نظيره كازاخستان بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتقدم يوناس ويند الهدف الأول لمنتخب الدنمارك في الدقيقة 36 من صناعة يواكيم أندرسين.

وضاعف روبرت سكوف النتيجة في الدقيقة 46 من صناعة راسموس هويلوند.

وأضاف لاعب هوفينهايم الهدف الثالث في الدقيقة 48 من صناعة كريستيان إيريكسن.

وسجل يان فوروجوفسكي الهدف الوحيد لكازاخستان في الدقيقة 58.

وتصدر منتخب سلوفينيا المجموعة برصيد 16 نقطة وفي الوصافة الدنمارك بنفس عدد النقاط.

بذلك تأهل الدنمارك وسلوفينيا، بعد بلجيكا والبرتغال وفرنسا بالأمس، رفقة المضيف ألمانيا إلى يورو 2024.

الدنمارك يورو 2024 سلوفينيا فينلندا
نرشح لكم
رومانو: جاسم بن حمد ينسحب من شراء مانشستر يونايتد كورييري ديلا سيرا: تونالي يعترف بإدمانه للمراهنات ويتجه للعلاج أوديجارد: هالاند أفضل لاعب في العالم.. وهذا سبب رحيلي من ريال مدريد ضربة جديدة لمانشستر يونايتد.. إصابة كاسيميرو في الكاحل كورييري ديلو سبورت: لاعب روما يتجه لمقاضاة مفجر أزمة المراهنات في إيطاليا مفجر كارثة المراهنات في إيطاليا: 10 لاعبين آخرين متورطون في الأزمة.. وهذا هو مصدري أديبايور عن احتفاله الشهير أمام جماهير أرسنال: لا أحد يقبل سب عائلته تصفيات يورو 2024 - أوكرانيا تضغط على إيطاليا بالفوز على مقدونيا
أخر الأخبار
تصفيات يورو 2024 – حُسمت الأمور.. تأهل الدنمارك وسلوفينيا 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
عبد الواحد السيد: الأزمة المالية ضغطت لاعبي الزمالك.. وهذه حقيقة تغيير اللائحة 21 دقيقة | الدوري المصري
جمال علام: ثقوا في المنتخب.. تحقيق البطولة ليس جديدا على مصر 44 دقيقة | منتخب مصر
سعيد بن رحمة: صلاح هو أفضل لاعبي منتخب مصر 49 دقيقة | منتخب مصر
رومانو: جاسم بن حمد ينسحب من شراء مانشستر يونايتد 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بلماضي: المنافسة في مباراة مصر والجزائر بين اللاعبين والجماهير ساعة | منتخب مصر
3 دقائق تكفي.. الكعبي يقتنص تعادل المغرب مع كوت ديفوار 2 ساعة | الوطن العربي
كورييري ديلا سيرا: تونالي يعترف بإدمانه للمراهنات ويتجه للعلاج 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور ومدة غيابه 2 خبر في الجول - لاعب أرسنال يوافق على تمثيل مصر 3 لاعب زامبيا لـ في الجول: قدمنا مباراة جيدة.. وهذا أفضل لاعب في منتخب مصر 4 قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 – مصر ضد غانا.. وقمتان ناريتان في البطولة