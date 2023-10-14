تصفيات يورو 2024 – حُسمت الأمور.. تأهل الدنمارك وسلوفينيا

تأهل منتخب سلوفينيا لبطولة يورو 2024 بعد الفوز على فنلندا بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الساعبة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

وسجل أهداف سلوفينيا بنيامين سيسكو هدفين في الدقيقتين 16 و28 وأضاف إيريك يانزا الهدف الثالث في الدقيقة 92.

وسجل سيسكو الهدف الأول في الدقيقة 16 من ضربة جزاء.

وأضاف لاعب لايبزيج الألماني الهدف الثاني بعد انفراد تام بحارس فنلندا لوكاس هراديكي.

وسجل يانزا لاعب جرونيك زابرزي الهدف الثالث من تسديدة قوية من جهة اليسار لتسكن المرمى.

الدنمارك × كازاخستان

وعلى الجانب الآخر في نفس المجموعة الثامنة انتصر منتخب الدنمارك على نظيره كازاخستان بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتقدم يوناس ويند الهدف الأول لمنتخب الدنمارك في الدقيقة 36 من صناعة يواكيم أندرسين.

وضاعف روبرت سكوف النتيجة في الدقيقة 46 من صناعة راسموس هويلوند.

وأضاف لاعب هوفينهايم الهدف الثالث في الدقيقة 48 من صناعة كريستيان إيريكسن.

وسجل يان فوروجوفسكي الهدف الوحيد لكازاخستان في الدقيقة 58.

وتصدر منتخب سلوفينيا المجموعة برصيد 16 نقطة وفي الوصافة الدنمارك بنفس عدد النقاط.

بذلك تأهل الدنمارك وسلوفينيا، بعد بلجيكا والبرتغال وفرنسا بالأمس، رفقة المضيف ألمانيا إلى يورو 2024.