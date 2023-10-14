تصفيات يورو 2024 – انتصار الدنمارك وسلوفينيا يقربهما أكثر من التأهل

السبت، 14 أكتوبر 2023 - 23:57

كتب : FilGoal

الدنمارك

اقترب منتخبا الدنمارك وسلوفينيا أكثر من بطولة يورو 2024.

ويأتي ذلك بعد فوز سلوفينيا على فنلندا بثلاثة أهداف دون رد في الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

وسجل أهداف سلوفينيا بنيامين سيسكو هدفين في الدقيقتين 16 و28 وأضاف إيريك يانزا الهدف الثالث في الدقيقة 92.

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وسجل سيسكو الهدف الأول في الدقيقة 16 من ضربة جزاء.

وأضاف لاعب لايبزيج الألماني الهدف الثاني بعد انفراد تام بحارس فنلندا لوكاس هراديكي.

وسجل يانزا لاعب جرونيك زابرزي الهدف الثالث من تسديدة قوية من جهة اليسار لتسكن المرمى.

الدنمارك × كازاخستان

وعلى الجانب الآخر في نفس المجموعة الثامنة انتصر منتخب الدنمارك على نظيره كازاخستان بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتقدم يوناس ويند الهدف الأول لمنتخب الدنمارك في الدقيقة 36 من صناعة يواكيم أندرسين.

وضاعف روبرت سكوف النتيجة في الدقيقة 46 من صناعة راسموس هويلوند.

وأضاف لاعب هوفينهايم الهدف الثالث في الدقيقة 48 من صناعة كريستيان إيريكسن.

وسجل يان فوروجوفسكي الهدف الوحيد لكازاخستان في الدقيقة 58.

وتصدر منتخب سلوفينيا المجموعة برصيد 16 نقطة وفي الوصافة الدنمارك بنفس عدد النقاط.

ويتبقى ثلاث جولات على نهاية تصفيات المجموعة التي تضم ستة منتخبات.

ويلعب منتخب الدنمارك مباراته المقبلة يوم الثلاثاء أمام سان مارينو متذيل الترتيب من أجل اقتراب حسم بطاقة التأهل الرسمية إلى يورو 2024.

بينما سلوفينيا تواجه منتخب أيرلندا الشمالية، ويلعب منتخب فنلندا أمام نظيره كازاخستان.

وجاء ترتيب المجموعة قبل 3 جولات كالآتي:

1- سلوفينيا 16 نقطة

2- الدنمارك 16 نقطة

3- فنلندا 12 نقطة

4- كازاخستان 12 نقطة

5- أيرلندا الشمالية 6 نقاط

6- سان مارينو 0 نقطة

الدنمارك سلوفينيا يورو 2024 فينلندا
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