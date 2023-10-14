جمال علام: ثقوا في المنتخب.. تحقيق البطولة ليس جديدا على مصر
السبت، 14 أكتوبر 2023 - 23:30
كتب : FilGoal
تحدث جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عن معسكر منتخب مصر الجاري في الإمارات العربية المتحدة.
وقال علام عبر أون تايم سبورتس: "الهدف الأساسي من المعسكر هو إعداد اللاعبين. ونحن نشعر بالرضا عنه حتى الآن".
وأضاف "الجهاز الفني يعمل بخطى ثابتة، وكل ما نريده هو تواجد الجماهير خلف المنتخب".
وتابع "أقول للجماهير: ثقوا بالمنتخب وسيحقق نتائج جيدة".
وواصل علام "الجهاز الفني يعمل على الفوز بكأس أمم إفريقيا والوصول إلى كأس العالم، ولكنه بحاجة لدعم الجماهير".
واختتم "تحقيق البطولة ليس جديدا على مصر، ونحن نعمل على الاتجاهين ونحرص على ظهور يليق بمنتخب مصر".
وفاز منتخب مصر على زامبيا بهدف دون رد سجله حمدي فتحي يوم 12 أكتوبر.
ويختتم المنتخب معسكره في الإمارات بمواجهة الجزائر يوم 16 أكتوبر.
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