سعيد بن رحمة: صلاح هو أفضل لاعبي منتخب مصر

السبت، 14 أكتوبر 2023 - 23:25

كتب : FilGoal

سعيد بن رحمة - الجزائر

يرى سعيد بن رحمة نجم منتخب الجزائر ووست هام يونايتد الإنجليزي أن محمد صلاح هو أفضل لاعبي منتخب مصر قبل مباراة المنتخبين.

سعيد بن رحمة

النادي : وست هام يونايتد

محمد صلاح

النادي : ليفربول

الجزائر
مصر

وقال بن رحمة عبر قناة أون تايم سبورتس: "مباراة مصر والجزائر ستكون قوية ورائعة وأتمنى الفوز فيها، هي مواجهة ودية ونستعد لها بشكل جيد".

وأضاف "نعد أنفسنا جيدا لبطولة أمم إفريقيا وبدأنا هذا بالفعل وسنلعب ضد مصر ولعبنا أيضا ضد السنغال وسوف نستمر في الإعداد بأفضل شكل ممكن حتى انطلاق البطولة".

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وواصل "محمد صلاح هو أفضل لاعب في منتخب مصر ولكن يوجد الكثير من اللاعبين المميزين في صفوف الفراعنة".

وأردف "منتخب مصر يؤدي بشكل جماعي ولكن الجميع يعرف صلاح، ويظهر بشكل جيد ونحن أيضا لدينا الكثير من اللاعبين المميزين".

وأتم تصريحاته "لا يوجد مشاكل بيني وبين إسلام سليماني على الإطلاق فهو أخي".

ويلعب منتخب مصر وديا ضد الجزائر يوم الإثنين المقبل في أبو ظبي بالإمارات.

وفاز منتخب مصر في المباراة الودية الأولى له في التوقف الدولي لشهر أكتوبر الجاري على زامبيا بهدف حمدي فتحي.

منتخب مصر منتخب الجزائر سعيد بن رحمة
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