بلماضي: المنافسة في مباراة مصر والجزائر بين اللاعبين والجماهير

السبت، 14 أكتوبر 2023 - 23:14

كتب : FilGoal

جمال بلماضي الجزائر أمم إفريقيا

وصف جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر مباراة مصر بالمنافسة القوية بين الفريقين، مشددا على أنه يفضل خوض مثل هذه المباريات.

ويلعب منتخب مصر وديا ضد الجزائر يوم الإثنين المقبل في أبو ظبي بالإمارات.

وقال بلماضي عبر قناة أون تايم سبورتس: "مباراة مصر والجزائر لها قيمتها وتتسم بالندية بين المنتخبين".

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وأضاف "تصفيات أمم إفريقيا كانت صعبة وقوية، ومنتخب الجزائر في البطولة الماضية لم يكن في المستوى المطلوب وطموحنا أن نقدم أدء مميز في النسخة المقبلة".

وأكمل "بغداد بونجاح يعاني من إصابة ويخضع حاليا للعلاج وهو لاعب في مستوى عال ويستطيع التسجيل في أي وقت".

وأتم تصريحاته "مباراة مصر قوية ونحن نحتاج لمثل هذا المستوى من المواجهات التي تكون المنافسة فيها بين اللاعبين والجماهير".

وفاز منتخب مصر في المباراة الودية الأولى له في التوقف الدولي لشهر أكتوبر الجاري على زامبيا بهدف حمدي فتحي.

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