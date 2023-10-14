كورييري ديلا سيرا: تونالي يعترف بإدمانه للمراهنات ويتجه للعلاج

السبت، 14 أكتوبر 2023 - 21:19

كتب : FilGoal

ساندرو تونالي

دخل ساندرو تونالي لاعب نيوكاسل عالم المراهنات والقمار مما أدى لإصابته بالإدمان.

وكان فابريزيو كورونا الصحفي الذي فجر أزمة المراهنات في إيطاليا لذلك خرج تونالي ونيكولو زانيولو لاعب أستون فيلا من معسكر منتخب إيطاليا، بالإضافة إلى التحقيق مع نيكولو فاجيولي لاعب يوفنتوس من جانب المدعي العام في مدينة تورينو.

وكشفت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية أن لاعب الوسط اعترف بإدمانه للمراهنات والمقامرة وبأنه ارتكب خطأ.

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وحسب الصحيفة فإن لاعب ميلان السابق يتجه إلى تصحيح مساره والتواصل مع معالج محترف ليبتعد عن هذا الطريق نهائيا.

وعلمت الصحيفة أن اللاعب البالغ من العمر 23 عاما نفّس عن مشاعره مع المقربين منه وبكى وتعهد بأخذ نصائح المعالج والمقربين منه.

ومن المقرر أن تكون العقوبة الإيقاف لمدة ثلاثة أعوام وغرامة كبيرة بسبب المراهنات.

وفي حال تطبيق العقوبات فستطبق في جميع البطولات التابعة لفيفا والاتحاد الأوروبي.

ميلان نيوكاسل الدوري الإنجليزي إيطاليا تونالي
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