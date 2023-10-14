مروان عطية: مباراة مصر والجزائر دربي قوي وتجربة مفيدة لنا

تحدث مروان عطية لاعب وسط الأهلي ومنتخب مصر عن مواجهة الجزائر الودية المقبلة.

وقال عطية في تصريحاته لقناة أبو ظبي الرياضية: "نحن في كامل تركيزنا وأتينا لنخوض معسكرا جيدا".

وأضاف "تخطينا مباراة قوية أمام زامبيا وتمكننا من الفوز بأداء جيد".

وأوضح "الآن سنواجه الجزائر ونتمنى أن نقدم مباراة جيدة أمام فريق كبير".

وتابع "مباراة مصر والجزائر دربي قوي وبإذن الله ستكون مشرفة للبلدين".

وأكمل عطية "التنظيم رائع في الإمارات وبإذن الله ستكون مباراة جيدة للجزائر وتجربة مفيدة لنا".

واختتم "أقول للجماهير ابقوا خلفنا وبإذن الله سنتمكن من إسعادكم في الفترة المقبلة وسنركز على بطولة إفريقيا".

"مصر والجزائر ديربي قوي.. التنظيم رائع في الإمارات.. ندعو الجماهير لمساندتنا" مروان عطية لاعب منتخب مصر يتحدث لأبوظبي الرياضية قبل مواجهة منتخب الجزائر شاهدوا المباراة يوم الإثنين المقبل الساعة 20:00 بتوقيت الإمارات على #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/eE2usYNU5t — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 14, 2023

وفاز منتخب مصر على زامبيا بهدف دون رد سجله حمدي فتحي يوم 12 أكتوبر.

ويختتم المنتخب معسكره في الإمارات بمواجهة الجزائر يوم 16 أكتوبر.