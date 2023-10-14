مروان عطية: مباراة مصر والجزائر دربي قوي وتجربة مفيدة لنا

السبت، 14 أكتوبر 2023 - 21:12

كتب : FilGoal

منتخب مصر - مروان عطية

تحدث مروان عطية لاعب وسط الأهلي ومنتخب مصر عن مواجهة الجزائر الودية المقبلة.

وقال عطية في تصريحاته لقناة أبو ظبي الرياضية: "نحن في كامل تركيزنا وأتينا لنخوض معسكرا جيدا".

وأضاف "تخطينا مباراة قوية أمام زامبيا وتمكننا من الفوز بأداء جيد".

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وأوضح "الآن سنواجه الجزائر ونتمنى أن نقدم مباراة جيدة أمام فريق كبير".

وتابع "مباراة مصر والجزائر دربي قوي وبإذن الله ستكون مشرفة للبلدين".

وأكمل عطية "التنظيم رائع في الإمارات وبإذن الله ستكون مباراة جيدة للجزائر وتجربة مفيدة لنا".

واختتم "أقول للجماهير ابقوا خلفنا وبإذن الله سنتمكن من إسعادكم في الفترة المقبلة وسنركز على بطولة إفريقيا".

وفاز منتخب مصر على زامبيا بهدف دون رد سجله حمدي فتحي يوم 12 أكتوبر.

ويختتم المنتخب معسكره في الإمارات بمواجهة الجزائر يوم 16 أكتوبر.

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