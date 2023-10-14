كرة يد - حميد: كأس العالم طموحي بعد العودة.. وهذه علاقتي بحراس الأهلي لكرة القدم

السبت، 14 أكتوبر 2023 - 21:04

كتب : حسام نور الدين

عبد الرحمن حميد

أكد عبد الرحمن حميد حارس مرمى فريق الأهلي جاهزيته للمشاركة في المباريات بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء مراحل علاجه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وقال حميد في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي الأحمر: "الإصابة جاءت في توقيت صعب للغاية، والنادي أنهى كافة أمور العملية الجراحية بشكل سريع".

وأضاف "مساندة المسؤولين والدعم الكبير من الجماهير ساعداني على تخطي الآثار النفسية السلبية للإصابة، والعودة بطموحات كبيرة ودوافع جديدة".

أخبار متعلقة:
كرة يد - الزمالك ينتصر بفارق 26 هدفا.. الأهلي يهزم الجزيرة في دوري المحترفين كرة يد - انتصار الدرع ودودو مع فيزبريم ومونبيليه في دوري أبطال أوروبا يد - دودو ينافس على جائزة أفضل لاعبي الدوري الفرنسي في سبتمبر كرة يد - بعد العودة من التوقف.. انتصار الأهلي والزمالك في الجولة الثامنة

وتابع "العودة للمنافسة من جديد بعد فترة غياب طويلة أمر صعب. عبد الرحمن طه ومحمد إبراهيم قدما أداءً مميزًا في حراسة مرمى الفريق خلال الفترة الماضية".

وأوضح "التواجد في الفريق يسير بمبدأ التعاون والتكامل من أجل الفريق وليس بمفهوم المنافسة التقليدية، وكل حارس يضع دائمًا نصب عينيه أن تظل الانتصارات مستمرة فوق كل اعتبار".

وواصل حميد "أشارك في جانب من التدريبات، وأتمنى أن أكون جاهزًا بنسبة 100 % قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية (سوبر جلوب) التي تقام في السعودية، والتي تمثل لنا طموحًا جديدًا من أجل كتابة إنجاز كبير".

وأضاف "سنكون على موعد مع مواجهات قوية خاصة أمام فريق برشلونة الذي يعتبر واحدًا من أقوى فرق كرة اليد في العالم، ونعول بشدة على حضور جماهيرنا كما حدث في نسخة العام الماضي من البطولة".

وأكمل "خلال الفترة الماضية حصل الفريق على عدة بطولات مهمة ربما بالنسبة لي أهمها استعادة لقب الدوري بعد غياب 4 سنوات، وكذلك استعادة لقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري بعد غياب 6 سنوات".

وتابع "كنا نستحق ذلك بعد أن خسرنا عدة ألقاب في اللحظات الأخيرة، وهنا أشكر الجهاز الفني بقيادة ديفيد ديفيز على ما قام به الجميع لمنحنا الثقة والأفضلية من كل الجوانب".

وعن علاقته مع لاعبي فريق كرة القدم بالنادي قال: "علاقتي قوية مع لاعبي فريق كرة القدم بالنادي، خاصة حراس المرمى. لقد زاملت مصطفى شوبير في قطاع الناشين قبل أن أتحول إلى ممارسة كرة اليد، وكذلك حمزة علاء الذي سبق له لعب كرة اليد في بداياته".

واختتم "أشكر محمد الشناوي قائد الفريق، إنه يقدم مستويات مميزة للغاية ويقود الفريق بخطوات واثقة نحو مزيد من الألقاب".

الأهلي كرة يد عبد الرحمن حميد
نرشح لكم
كرة يد - الزمالك ينتصر بفارق 26 هدفا.. الأهلي يهزم الجزيرة في دوري المحترفين كرة يد - انتصار الدرع ودودو مع فيزبريم ومونبيليه في دوري أبطال أوروبا يد - دودو ينافس على جائزة أفضل لاعبي الدوري الفرنسي في سبتمبر كرة يد - بعد العودة من التوقف.. انتصار الأهلي والزمالك في الجولة الثامنة كرة يد - ديفيز: لقب دوري الأبطال كان مهما للأهلي.. والاستعداد للمونديال معقد كرة يد - اللقب السادس.. الأهلي بطل إفريقيا بالفوز على جيه إس كيه انتهت كرة يد – الأهلي (36)-(23) جيه إس كيه الكونغولي.. نهائي بطولة إفريقيا يد - سيدات الأهلي يخسرن برونزية دوري أبطال إفريقيا
أخر الأخبار
تصفيات يورو 2024 – إيطاليا تفوز على مالطا قبل مواجهة إنجلترا 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
عبد الواحد السيد: وكيل فتوح متمسك بـ 70% من طلباته.. وهذا صاحب القرار النهائي 27 دقيقة | الدوري المصري
تصفيات يورو 2024 – حُسمت الأمور.. تأهل الدنمارك وسلوفينيا 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
عبد الواحد السيد: الأزمة المالية ضغطت لاعبي الزمالك.. وهذه حقيقة تغيير اللائحة 57 دقيقة | الدوري المصري
جمال علام: ثقوا في المنتخب.. تحقيق البطولة ليس جديدا على مصر ساعة | منتخب مصر
سعيد بن رحمة: صلاح هو أفضل لاعبي منتخب مصر ساعة | منتخب مصر
رومانو: جاسم بن حمد ينسحب من شراء مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
بلماضي: المنافسة في مباراة مصر والجزائر بين اللاعبين والجماهير ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور ومدة غيابه 2 خبر في الجول - لاعب أرسنال يوافق على تمثيل مصر 3 لاعب زامبيا لـ في الجول: قدمنا مباراة جيدة.. وهذا أفضل لاعب في منتخب مصر 4 قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 – مصر ضد غانا.. وقمتان ناريتان في البطولة