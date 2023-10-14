عقوبات رابطة الأندية: إيقاف محمد عواد وقرار جديد بشأن مترجم الزمالك

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الثالثة من الدوري المصري والتي انتهت قبل التوقف الدولي.

محمد عواد النادي : الزمالك الزمالك

وشهدت العقوبات إيقاف جديد لمترجم الزمالك عبد الله طارق والذي تم توقيع عقوبة ضده في الجولة الثانية بعد مباراة المقاولون العرب بالإيقاف 4 مباريات.

وقررت رابطة الأندية إيقاف عبد الله طارق مترجم الزمالك مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه لما بدر منه عقب مباراة البنك الأهلي مع استمرار العقوبة السابقة عليه بالإيقاف 4 مباريات.

وكذلك إيقاف محمد عواد حارس الزمالك لمباراة واحدة بعد طرده ضد البنك الأهلي.

وجاءت كل العقوبات كالآتي:

تغريم نادي زد 20 ألف جنيه لتأخر نزول الفريق

إيقاف أحمد عبد الرؤوف مدرب بلدية المحلة مباراة وتغريمه 10 آلاف جنيه

إيقاف ماجد هاني لاعب بلدية المحلة مباراتين للطرد واللعب العنيف

إيقاف أليو جاتا لاعب الجونة مباراتين للطرد واللعب العنيف

إيقاف محمد فتحي لاعب البنك الأهلي مباراة للطرد بعد إنذارين

إيقاف عبد الله طارق مترجم الزمالك مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه

إيقاف محمد عواد حارس مرمى الزمالك مباراة للطرد لمنع فرصة محققة