أوديجارد: هالاند أفضل لاعب في العالم.. وهذا سبب رحيلي من ريال مدريد

يرى مارتن أوديجارد لاعب أرسنال أن زميله في منتخب النرويج إيرلينج هالاند أفضل لاعب في العالم، وكذلك كشف عن سبب رحيله من ريال مدريد.

وانتقل أوديجارد إلى ريال مدريد عام 2015 وخرج في عدة إعارات قبل أن ينتقل نهائيا إلى أرسنال في صيف 2021 مقابل 35 مليون يورو.

وقال اللاعب البالغ من العمر 24 عاما لصحيفة "آس" الإسبانية: "هالاند أفضل لاعب في العالم ونحن محظوظون بذلك في المنتخب، النرويج أكثر من مجرد لدينا هالاند، نحن فريق قوي، لكن يجب أن نعمل جميعا للفوز على إسبانيا".

وتستعد النرويج لمواجهة إسبانيا غدا الأحد في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

وعن سبب رحيله من النادي الملكي قال: "تجربتي في ريال مدريد كانت إيجابية، نضجت وكان درسا كبيرا في التعلم، لكن سعيد بقرار الرحيل لأنني كنت في حاجة للعب أكثر".

وأنهى حديثه قائلا: "لو لم ألعب في مدريد لما وصلت للمستوى الذي أنا فيه الآن، ريال مدريد هو النادي الأكبر في العالم والضغوط هناك عالية جدا".

وتحتل النرويج المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، وفي حاجة للفوز في الجولتين المتبقيتين للتأهل ليورو 2024.

ويتصدر منتخب اسكتلندا المجموعة برصيد 15 نقطة، وفي الوصافة إسبانيا بـ12 نقطة، وجورجيا في المركز الرابع بأربع نقاط، بينما تتذيل القبرص المجموعة دون رصيد.