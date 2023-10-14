المنتخب الأولمبي يخوض مرانه الأول في طشقند
السبت، 14 أكتوبر 2023 - 20:06
كتب : FilGoal
واصل منتخب مصر الأولمبي تدريباته تحت قيادة البرازيلي روجيرو ميكالي استعدادا لمواجهة أوزبكستان الودية يوم الإثنين المقبل في طشقند.
يأتي ذلك في ظل استعدادات منتخب مصر الأولمبي للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
وقسم ميكالي اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى تدربت على بعض الجمل الفنية وقادها تياجو المدرب العام وساعده فيها ليوناردو مدرب الأحمال.
بينما خاضة المجموعة الثانية تدريبات استشفائية طبقا لبرنامج متفق عليه مع ميكالي ينفذه صلاح عاشور أخصائي التأهيل.
وفاز منتخب مصر على الأردن وديا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على استاد المقاولون العرب.
ووصلت بعثة منتخب مصر فجر السبت إلى طشقند بعد رحلة من القاهرة إلى دبي.
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