ضربة جديدة لمانشستر يونايتد.. إصابة كاسيميرو في الكاحل

أعلن فيرناندو دينيز المدير الفني البرازيل عن إصابة كاسيميرو لاعب مانشستر يوناتيد أثناء مباراة السليساو ضد فنزويلا.

كاسيميرو النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد البرازيل

وتعادل البرازيل ضد فنزيلا بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الاثلثة ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشارك كاسيميرو منذ بداية المباراة حتى الدقيقة 79 ومن ثم قرر دينيز خروجه ودخول أندري لاعب فلومينينسي البرازيلي.

وتحدث دينيز لموقع "جلوبو إسبورتي" البرازيلي بعد المباراة مباشرة قائلا: "عندما توقف اللعب قررت أن أجري ثلاثة تبديلات، وطلب كاسيميرو الخروج بسبب ضربة تلقاها في كاحله".

وهناك شكوك حول قدرة كاسيميرو البدنية في المشاركة في المباراة المقبلة للسليساو ضد أوروجواي، ولم يتضح الأمر بالنسبة لخوضه مباريات رفقة فريقه مانشستر يونايتد.

وسيلاقي البرازيل نظيره السيليستي يوم الأربعاء المقبل في الجولة الرابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

ويحتل منتخب البرازيل وصافة المجموعة برصيد سبع نقاط بينما يتصدر الأرجنتين بالعلامة الكاملة من ثلاث جولات.