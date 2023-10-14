كورييري ديلو سبورت: لاعب روما يتجه لمقاضاة مفجر أزمة المراهنات في إيطاليا

يتجه نيكولا زاليفسكي لاعب روما لمقاضاة فابريزيو كورونا مفجر أزمة المراهنات في إيطاليا بسبب الزج باسمه ضمن المتورطين.

وكان كورونا أول من اكتشف الأزمة وكتب عنها ونتيجة لذلك خرج ساندرو تونالي لاعب نيوكاسل ونيكولو زانيولو لاعب أستون فيلا من معسكر منتخب إيطاليا، بالإضافة إلى نيكولو فيجيولي لاعب يوفنتوس.

وأوضحت صحفية "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية أن كورونا زج باسم زاليفسكي ولهذا السبب يتجه الظهير البولندي لمقاضاة كورونا.

وشددت الصحيفة أن اللاعب البالغ من العمر 21 عاما كان يتواجد في مجموعة محادثة على أحد برامج التواصل الاجتماعي حيث يتحدث لاعبين آخرين حول المراهنات.

وكشفت الصحيفة أن القانون لا يضعه تحت طائلة الاتهام بسبب تواجده دون خوض أي نشاط أو فعل تجاه المراهنات.

وليس ذلك فقط بل حسب الصحيفة فأن المتحدث باسم الاتحاد البولندي كشف أن لم يتلق أي تأكيد بخصوص التحقيق مع زاليفسكي.

ومن المقرر أن يلاقي منتخب إيطاليا مساء اليوم نظيره مالطا في الجولة السابعة ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

ويحتل منتخب الأتزوري المركز الثالث في المجموعة برصيد سبع نقاط وفي الصدارة إنجلترا بـ13 نقطة وفي الوصافة أوكرانيا بـ10 نقاط.

ولعب منتخب إيطاليا مباراتين اقل من أوكرانيا الذي خاض ست مباريات في حين لعب بطل اليورو النسخة السابقة أربع جولات.