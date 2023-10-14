عبد الواحد لـ في الجول: الزمالك تظلم على طرد عواد
السبت، 14 أكتوبر 2023 - 18:21
كتب : إبراهيم رمضان
تقدم الزمالك بتظلم إلى اتحاد الكرة ورابطة الأندية على طرد محمد عواد حارس مرمى الفريق أمام البنك الأهلي.
وقال عبد الواحد السيد مدير الكرة في الزمالك لـFilGoal.com: "الزمالك تقدم بتظلم إلى رابطة الأندية واتحاد الكرة للمطالبة بإلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها محمد عواد أمام البنك الأهلي".
وأضاف "الزمالك طلب إلغاء الطرد بعد إجماع خبراء التحكيم والتحليل على أن عواد لم يكن يستحق الطرد".
وأتم "ليس من الخطأ أن يصحح اتحاد الكرة أخطاء الحكام بعد تعرض الحارس للظلم في لقاء البنك الأهلي".
وفاز الزمالك على البنك الأهلي بهدفين لهدف في الجولة الثالثة من الدوري المصري.
وتعرض عواد للطرد في آخر دقيقة من الشوط الأول بعد لعبة مشتركة مع كريم بامبو مهاجم البنك الأهلي الذي كان منفردا بالمرمى.
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