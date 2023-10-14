مفجر كارثة المراهنات في إيطاليا: 10 لاعبين آخرين متورطون في الأزمة.. وهذا هو مصدري

السبت، 14 أكتوبر 2023 - 18:21

كتب : FilGoal

منتخب إيطاليا

تحدث فابريزيو كورونا الصحفي ومفجر كارثة المراهنات التي تشهدها إيطاليا حاليا عن الأزمة وأنها لم تنته بعد.

وقال كورونا في حوار مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية: "يوجد على الأقل 10 لاعبين آخرين متورطين بالإضافة إلى خمسة أو ستة وكلاء لاعبين أيضا".

وكان كورونا أول من اكتشف الأزمة وكتب عنها ونتيجة لذلك خرج ساندرو تونالي لاعب نيوكاسل ونيكولو زانيولو لاعب أستون فيلا من معسكر منتخب إيطاليا.

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وأضاف "تورط أندية أيضا؟ نعم، هناك خمس أو ست أندية، لا أستطيع تسميتهم لأن في تلك الحالة سيتم التحقيق معي".

وأكمل "هذه هي المرة الأولى التي أعمل فيها رفقة المدعي العام كشخص غير معروف، سأقول كل شيء بعد مباراة إيطاليا مباشرة وسأكشف عن الأسماء والمصدر".

وشدد "من المصدر؟ هو عم لاعب من فريق إنتر في عهد جوزيه مورينيو وصديق مقرب من ماريو بالوتيلي".

وواصل "بالوتيلي صديق لي ويأتي لزيارتي وصدم بسبب الأدلة التي قدمتها له".

وأنهى حديثه "يوجد رؤساء أندية أيضا، المشكلة تكمن أن هؤلاء اللاعبون مرضى فالقمار والمراهنات إدمان مثل الكوكايين".

ومن المقرر أن يلاقي منتخب إيطاليا مساء اليوم نظيره مالطا في الجولة السابعة ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

ويحتل منتخب الأتزوري المركز الثالث في المجموعة برصيد سبع نقاط وفي الصدارة إنجلترا بـ13 نقطة وفي الوصافة أوكرانيا بـ10 نقاط.

ولعب منتخب إيطاليا مباراتين اقل من أوكرانيا الذي خاض ست مباريات في حين بطل اليورو النسخة السابقة أربع جولات.

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