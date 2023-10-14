سلة – أحمد عمر لـ في الجول: الاتحاد يحتاج للإنسجام.. والحظ لم يحالفنا في البطولة العربية

السبت، 14 أكتوبر 2023 - 17:44

كتب : هاني العوضي

فريق الاتحاد - كرة سلة

يرى أحمد عمر مدرب الاتحاد السكندري لكرة السلة أن الإصابات التي ضربت فريقه أثرت على مستوى الاتحاد في البطولة العربية لكرة السلة.

وقال أحمد عمر لـFilGoal.com: "بالتأكيد هناك سلبيات ظهرت في الفريق أثناء البطولة العربية وهو أمر طبيعي كون الفريق لا يزال بمرحلة البناء ولم نصل بعد إلى الإنسجام الذي نسعى إليه".

وأضاف "لكني راضي عن الأداء رغم سوء التوفيق الذي لازم اللاعبين في مباراة الأهلي بالإضافة إلى الإصابات التي ضربت الفريق قبل وأثناء البطولة بداية من أنس أسامة ثم ياسر صالح وهيثم كمال".

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وأشار "أنس أسامة تعافى بنسبة 85% ومن المنتظر أن يعود للتأهيل بعد 10 أيام، وسيجري هيثم كمال أشعة على ظهره وعلى عضلة السمانة، وياسر صالح تماثل للشفاء".

وأكمل "اللاعب المحترف شوستر لديه إمكانيات كبيرة وأنا مقتنع به كونه يجيد اللعب في أكثر من مركز وسيظهر أكثر في دوري المرتبط".

وأتم تصريحاته "الفريق بحاجة إلى وقت للإنسجام وأهم إيجابيات البطولة العربية هي الوصول لمرحلة جيدة من التجانس".

كرة سلة الاتحاد السكندري أحمد عمر
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