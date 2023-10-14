كرة سلة - تفاصيل اجتماع الخطيب مع أوجستي

السبت، 14 أكتوبر 2023 - 17:18

كتب : حسام نور الدين

محمود الخطيب - أوجستي

عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اجتماعا مطولا مع أوجستي بوش المدير الفني لفريق كرة السلة بالنادي ظهر اليوم السبت.

وشهد الاجتماع مناقشة مشاركات الفريق في الفترة الأخيرة وما ترتب عليها والعمل على ضرورة استعادة مستوى الفريق وتحقيق الأهداف المحددة.

وتطرق محمود الخطيب خلال الاجتماع إلى كافة الأمور المتعلقة بالفريق فنيا وإداريا وأكد على استمرار الدعم الكامل للاعبين وجهازهم الفني، بما يتماشى مع طموحات النادي وجماهيره على الصعيدين المحلي والقاري.

أخبار متعلقة:
كرة سلة - الأهلي رابع البطولة العربية بالخسارة أمام الكويت

وكان فريق كرة السلة للأهلي احتل المركز الرابع في البطولة العربية التي أقيمت في قطر.

وفي كأس العالم للأندية لكرة السلة احتل الأهلي المركز الرابع أيضا.

محمود الخطيب الأهلي كرة سلة أوجستي
نرشح لكم
سلة – أحمد عمر لـ في الجول: الاتحاد يحتاج للإنسجام.. والحظ لم يحالفنا في البطولة العربية استشهاد لاعب البريج الفلسطيني لكرة السلة جراء قصف غزة كرة سلة - الأهلي رابع البطولة العربية بالخسارة أمام الكويت كرة سلة - الأهلي يفرط في فارق الـ17 نقطة ويخسر أمام سلا بنصف نهائي البطولة العربية انتهت كرة سلة - الأهلي (78)-(85) سلا المغربي.. الأحمر يودع البطولة العربية مواعيد مباريات الأربعاء 11 أكتوبر - الأهلي في البطولة العربية للسلة سلة - أوجي مايو: أعد جماهير الزمالك بتحقيق الألقاب.. وهذه مدة تعاقدي كرة سلة - الأهلي إلى نصف نهائي البطولة العربية بفوز صعب على الاتحاد السكندري
أخر الأخبار
تصفيات يورو 2024 - أوكرانيا تضغط على إيطاليا بالفوز على مقدونيا 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
سلة – أحمد عمر لـ في الجول: الاتحاد يحتاج للإنسجام.. والحظ لم يحالفنا في البطولة العربية 19 دقيقة | كرة سلة
كرة سلة - تفاصيل اجتماع الخطيب مع أوجستي 46 دقيقة | كرة سلة
كونتي يكشف أسباب ابتعاده عن التدريب في الفترة الحالية ساعة | الكرة الأوروبية
سبورت: شرط في عقد برونو جيماريش يعطي الأفضلية لبرشلونة في ضمه ساعة | الدوري الإسباني
ديلي ميل: حادثة تخريب في ملعب توتنام.. واعتقال شخص ساعة | الدوري الإنجليزي
منافس مصر – نهاية أمل غانا في استدعاء لاعب ليفركوزن 2 ساعة | الكرة الإفريقية
مركز شباب القزازين .. من عشق بوكاجونيورز إلى الممتاز ب 2 ساعة | الدرجة الثانية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور ومدة غيابه 2 خبر في الجول - لاعب أرسنال يوافق على تمثيل مصر 3 لاعب زامبيا لـ في الجول: قدمنا مباراة جيدة.. وهذا أفضل لاعب في منتخب مصر 4 قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 – مصر ضد غانا.. وقمتان ناريتان في البطولة