كرة سلة - تفاصيل اجتماع الخطيب مع أوجستي
السبت، 14 أكتوبر 2023 - 17:18
كتب : حسام نور الدين
عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اجتماعا مطولا مع أوجستي بوش المدير الفني لفريق كرة السلة بالنادي ظهر اليوم السبت.
وشهد الاجتماع مناقشة مشاركات الفريق في الفترة الأخيرة وما ترتب عليها والعمل على ضرورة استعادة مستوى الفريق وتحقيق الأهداف المحددة.
وتطرق محمود الخطيب خلال الاجتماع إلى كافة الأمور المتعلقة بالفريق فنيا وإداريا وأكد على استمرار الدعم الكامل للاعبين وجهازهم الفني، بما يتماشى مع طموحات النادي وجماهيره على الصعيدين المحلي والقاري.
وكان فريق كرة السلة للأهلي احتل المركز الرابع في البطولة العربية التي أقيمت في قطر.
وفي كأس العالم للأندية لكرة السلة احتل الأهلي المركز الرابع أيضا.
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