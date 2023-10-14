سبورت: شرط في عقد برونو جيماريش يعطي الأفضلية لبرشلونة في ضمه

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن وجود شرط في عقد برونو جيماريش لاعب نيوكاسل يسهل انتقاله لبرشلونة.

لاعب الوسط البرازيل مدد تعاقده مؤخرا مع نيوكاسل حتى عام 2028.

وفقا لسبورت فإن عقد برونو الجديد مع نيوكاسل يسمح لبرشلونة بضمه بمقابل مادي أقل من باقي الفرق.

وتأتي تلك الخطوة بسبب حلم اللاعب في اللعب لبرشلونة يوما ما.

الشرط قد يعني السماح للاعب بالانتقال لبرشلونة مقابل ما يقارب 70 مليون يورو ولكن على الرغم من ذلك فإن تلك التكلفة تعتبر كبيرة جدا على أن يتحملها الفريق الإسباني خلال الفترة الحالية بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها.

ويعتبر تعاقد برشلونة مع اللاعب صعبا أيضا خصوصا حال أراد الفريق التعاقد مع جواو كانسيلو وجواو فيليكس بشكل نهائي.

صاحب الـ 25 عاما شارك مع نيوكاسل منذ بداية الموسم الحالي في 11 مباراة وخلالهم سجل هدفا وصنع هدفين.