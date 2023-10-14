مركز شباب القزازين .. من عشق بوكاجونيورز إلى الممتاز ب

السبت، 14 أكتوبر 2023 - 15:26

كتب : رضا السنباطي

مركز شباب القزازين

مركز شباب القزازين، حكاية بدأت بعشق بوكا جونيورز وكانت سببا في إنشاء فريق يشارك في دوري القسم الثاني ب في الوقت الحالي وخلال فترة قصيرة.

يقع مركز شباب القزازين في محافظة دمياط وتحديدا عزبة القزازين التابعة لقرية سيف الدين إحدى قرى مركز الزرقا وهي عزبة تحتوي على 2000 نسمة سكانية.

منذ أكثر من 20 عاما كان اللاعبين الهواة في مركز شباب القزازين يرتدون قمصان بوكاجونيورز عندما يذهبوا للدورات الصيفية والرمضانية وكانوا يتمتعون بروح شديدة بينهم نظرا لأن معظم الفريق يتكون من نفس العائلة.

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استمر الحال على ذلك ولكن لم يحترف اللعبة سوى عدد قليل من العزبة الصغيرة، منهم حارس المرمى الحسيني القزاز الذي شارك مع أندية غزل دمياط والمنصورة والزرقا والقناة والألومنيوم وسامح القزاز لاعب الشرقية وعمار القزاز لاعب رأس البر ثم القزازين حاليا.

ويروي FilGoal.com حكاية تحويل مركز شباب القزازين من نادي هاوي إلى ناد محترف على لسان علي القزاز رئيس مجلس إداراته.

"مركز شباب القزازين تم إشهاره عام ٢٠٠٠ ولكن كان مجرد شقة فقط بدون ملعب وهو نفس الحال حتى الآن، ولكن سبب التحول من الهواة الى الاحتراف، كان بسبب تواجد عدد كبير من اللاعبين داخل العزبة بدون التحاق بنادي نظرا لصعوبة الانتقال يوميا إلى مدينة دمياط نظرا لتواجد فريقي دمياط وغزل دمياط بسبب الظروف المادية للأسر، ورغم تواجد أندية أخرى مثل الزرقا وفارسكور ولكن كانت الظروف أيضا تعيقهم".

وتابع "لذلك قررنا السعي وراء إنشاء فريق للمركز، وفي عام ٢٠٢٠ تم الالتحاق بالاتحاد المصري وتكوين فريق لمركز شباب القزازين في القسم الرابع".

واستمر "في الموسم الأول لم ننجح في الصعود وصعد مركز شباب السرو وفي ثاني موسم حققنا الصعود لدوري القسم الثالث وفي الموسم الأول حققنا المركز الثالث خلف بلقاس وبني عبيد فصعدنا لدوري القسم الثاني ب".

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وأضاف "بقيادة المدير الفني حسام الشربيني، أقمنا حفلا عظيما داخل العزبة بتحقيق حلم كبير لكل أهالي القرية بالصعود بعد فترة ثلاث سنوات فقط والمشاركة مع أندية عريقة في الممتازب".

وواصل "والدي تبرع بنصف فدان فقمنا بانشاء ملعب صغير وهناك قطعة أرض تبلغ مساحتها ٥٤٠٠ متر ونسعى لإنشاء نادي اجتماعي يحتوي على ملعب قانوني ومبني اجتماعي نسعى للحصول على الموافقة من الوزارة لكي نشاهد حلمنا في الوقت القريب".

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وكشف "الفريق حاليا يقيم في مدينة دمياط الجديدة حيث إقامة اللاعبين وملعب الفريق والأمر مكلف لذلك نرغب في الانتهاء من التراخيص للإنشاءات".

وعن موارد الفريق قال: "قمنا بتسويق تواجد الفريق في الممتاز ب وهو الفريق الوحيد من محافظة دمياط لذلك جلبنا عدد من الإعلانات والرعاة لرعاية الفريق في الدوري لتحقيق أهدافه والاستمرار في الدوري بجهود ذاتية من مجلس الإدارة".

وشدد "نهتم بالناشئين لذلك شاركنا في ٥ مراحل تابعة للاتحاد المصري لكرة القدم للاهتمام بلاعبينا وإفادة الفريق الأول".

وأتم "الفريق الأول يشارك حاليا بقيادة المدير الفني سامح العربي في دوري القسم الثاني ب وتعادل في الجولة الأولى مع كفر الشيخ بهدفين لكل فريق وسجل هدفي الفريق عمار القزاز ويشارك بين صفوف الفريق هاني رشدي مهاجم الزمالك السابق ومحمود الجمال ناشئ وادي دجلة".

مركز شباب القزازين دوري القسم الثاني ب
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