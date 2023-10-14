رافينيا: لا أعرف موقفي من المشاركة في الكلاسيكو
السبت، 14 أكتوبر 2023 - 14:17
كتب : FilGoal
لا يعرف البرازيلي رافينيا جناح برشلونة موقف من المشاركة في الكلاسيكو ضد ريال مدريد في ظل معاناته من الإصابة حاليا.
وأصيب رافينيا في العضلة الخلفية خلال مواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني قبل التوقف الدولي الجاري.
وتحدث رافينيا لصحيفة "سبورت" الإسبانية قائلا: "لا أعرف موقفي من المباراة، لكنني أريد اللحاق بها".
اللاعب صاحب الـ26 عاما سجل هدفين وصنع ثلاثة في سبع مباريات شارك فيهم رفقة برشلونة خلال الموسم الجاري.
ويلتقي برشلونة بمنافسه ريال مدريد في الـ28 من شهر أكتوبر الجاري.
ويتصدر ريال مدريد الترتيب بـ24 نقطة بعد مرور تسع جولات.
أما برشلونة فيأتي ثالثا بـ21 نقطة.
وبين طرفي الكلاسيكو، يحتل جيرونا المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني بـ22 نقطة.
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